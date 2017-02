Asier Etxeandia manda un mensaje a quienes le hacían 'bullying' en el colegio

El actor bilbaíno, Asier Etxeandía, ha publicado en su página de instagram un mensaje dirigido a "las personas que hacen bullying". El intérprete ha fotografiado una carta escrita por el músico, ilustrador y diseñador José Luis Algar que comienza con la frase: "Las personas a las que pegabas en el cole somos los que hacemos los libros, películas y discos que escucháis". Una página dirigida a todos los acosadores que termina con una victoria para los acosados: "Ahora nos vais a escuchar por narices, y no solo eso, nos vais a admirar, nos vais a hacer ganar".

Etxeandia ha reconocido en varias ocasiones que de pequeño le hacían bullying en el colegio. "Yo he sido un niño raro, he sacado deficientes, he recibido bullying, me han dado de hostias, he pasado por siete colegios diferentes, vengo de una familia desestructurada, no tenía amigos… y lo he pasado muy mal" contaba el actor en una entrevista realizada por la Cadena SER. Aun así el actor siempre ha defendido lo diferente, la idea de potenciar "cómo es uno en diferencia con el resto" y se alegra de haberse dado cuenta de que todo lo que le ocurrió de pequeño "le preparó" para lo que es ahora. "Lo que no sabía es que me estaba preparando para ser actor, entonces me doy cuenta que todo tenía sentido" dice.

