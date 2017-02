El machismo mata mientras vivimos el día contra la brecha salarial

Hoy volveremos a salir a la calle para denunciar la evidencia. Que los asesinatos machistas son una realidad tan cotidiana que espanta. A las ocho en el Obelisco a Marcha Mundial das Mulleres vuelve a las concentraciones bajo su lema "O Machismo mata". Dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en Galicia en lo que va de año. Y no van ni dos meses. En España, son doce y puede haber dos casos más de las últimas horas en Valencia, con lo cual la suma serían ya 14. En dos meses. 14 vidas truncadas y miles de vidas en el filo de la navaja. Con esa espada de Damocles de la existencia de muchas mujeres aterradas ante un yugo, el de ser propiedad de otro. Ha sucedido por siglos y siglos de forma oficial y pasa en muchos lugares del mundo. Aquí se mantiene ese atavismo soterrado, o no tanto. Hay que visualizar, protestar, liberarse, empoderarse y sobre todo informarse, estar alerta y denunciar los recortes en igualdad, ese bajar la guardia, ese no es para tanto. Hoy celebramos el día internacional contra la brecha salarial. Las mujeres cobramos, de media, cuatro mil euros menos al año, o lo que es lo mismo, trabajamos tres meses al año gratis en comparación con lo que cobra un hombre por el mismo trabajo. Sigue sin haber nadie ahí.

Cortometraje francés sobre un mundo donde los hombres son mujeres.

