Nanay de la China

El deseo de Lucas Pérez y su representante por salir rumbo a China se ha encontrado el no rotundo del Arsenal. El ariete coruñés había planteado esa opción al club londinense ante la falta de minutos que estaba padeciendo, pero los gunners no han dado opción al delantero. No hay salida posible y Lucas seguirá vistiendo la camiseta del club de la Premier hasta el 30 de junio como mínimo.

Lucas Pérez está viviendo un año atípico en Londres. Sus apariciones en el equipo titular han sido contadas, pero en todas ellas ha conseguido aportar tanto goles como asistencias. La situación ha llegado al punto de reconocer el propio técnico del Arsenal, Arsene Wenger, a reconocer que "quizá no está siendo justo con Lucas".

Tras el portazo del Arsenal a la salida rumbo a China, Lucas permanecerá en la disciplina gunner hasta el 30 de junio. Llegado ese momento tomará una decisión sobre su futuro, ya que de continuar con una presencia escasa en el equipo titular, se planteará seriamente una salida.

Comentarios