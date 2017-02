La nueva oportunidad de Mosquera

Celso Borges no se ha entrenado este miércoles con el grupo. El futbolista de Costa Rica no se ha recuperado todavía de un esguince en su tobillo derecho. Este viernes tendrá una prueba definitiva en el estadio de Riazor. Si no la supera, Borges no viajará a Butarque y su lugar lo ocupará Pedro Mosquera. Sería la enésima oportunidad para el coruñés. Mosquera, que empezó la Liga como titular, fue relevado del puesto por Guilherme. Ahora tendría que jugar con el brasileño en la gran final para el Deportivo del sábado.

Gaizka Garitano ensayó esta mañana con el once para Butarque. Además de la presencia de Mosquera en la medular, el técnico vasco mantuvo la confianza a Albentosa y a Luisinho. Sin embargo, a tenor de la prueba vista sobre el césped de Abegondo, Bruno Gama perdería su puesto en el equipo inicial a favor de Carles Gil. El valenciano jugaría en la banda derecha y Kakuta sería el interior zurdo.

Por otro lado, el entrenamiento terminó con una larga charla entre Garitano y Fayçal Fajr. Ambos discutieron durante más de diez minutos en el campo número dos de la ciudad deportiva.

