PP y PSOE tumban la tasa de saneamiento en el pleno de Ferrol

Los votos de PP y PSOE han obligado a retirar del orden del día del pleno extraordinario y urgente celebrado hoy en Ferrol la propuesta de tasa por el saneamiento del gobierno local. El BNG, que se ha abstenido, ha reiterado que está en contra de que se llegue a debatir tan siquiera la implantación del tributo y ha pedido que se entregue la gestión a Augas de Galicia. El PSOE ha afeado que no distinga "entre unha viúva e Navantia"; palabras de su portavoz, Beatriz Sestayo, reprochadas por el regidor. Mientras, el PP ha considerado que tras "un año de brazos cruzados, ahora vienen las prisas". Al término de la sesión, el alcalde ha admitido que "a realidade dos prazos sitúanos agora noutra tesitura".

Jorge Suárez ha declarado que el saneamiento, cuya activación está fijada para el 1 de abril, podría sufrir un nuevo retraso. Trasladará el acuerdo plenario a las "instancias" con las que "haxa que falar" y ha sugerido que "a finais de ano vaise axustar a prezos obxectivos" su proposición inicial de impuesto. Ha considerado que "a xente que vive do mar non vai poder ver, por incapacidade da clase política dende hai décadas, unha ría saneada, como outras de Galicia". El regidor ha hablado de "un exercicio de Circo do Sol, con manobras chinescas e atraccións varias; rigor, seriedade e pensar na cidade, máis ben pouco".

