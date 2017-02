Elche Today cierra

Anoche en el perfil en redes sociales y su blog, Pablo Sánchez, autor de la cuenta de humor Elche Today, anunció el cierre. En un extenso escrito, este profesor de instituto ilicitano cuenta cómo se inició este proyecto hace tres años, para cubrir un hueco de crítica social, ironía y humor que había en Elche.

Pablo cree que el humor tiene un valor social y en nuestra ciudad es el gran olvidado, aunque no lo ha sido en otros tiempos. Durante estos años ha estado publicando sus entradas con mayor o menor frecuencia según su disponibilidad de tiempo ya que ni cobra ni tiene ningún interés especial en ello. (Dice que una vez cobró 67,40 euros por publicidad). En el escrito de despedida reconoce que le ha dado a todo; a clichés de nuestra esencia ilicitana, caricaturas de personajes, el absurdo, la autocrítica. Cuenta que mientras lo hacía desde el anonimato no tuvo demasiados problemas. Estos llegaron al hacer público su nombre en esta emisora hace unos meses a petición propia. Decidió dar el paso de revelar su identidad "porque no hago nada malo" pero ahora explica que "quizá fue un error".

Cuenta que a algunas personas les falta sentido del humor y se ríen con chistes y bromas cuando afectan a otros , pero no tienen la misma sensibilidad cuando les toca a ellos. Pablo explica que es humor al fin y al cabo pero que, cuando empezó a conocer varios casos de enfados, "mi nombre se comentaba en corrillos y recibía solicitudes de borrados de post, me di cuenta de que no estaba preparado para aguantar esa carga".

Asegura que esas críticas le desmotivaban para la siguiente broma y aunque nunca ha tenido la intención de molestar ni ofender a nadie se iba autocensurando. Es su seguidor de la crítica social, el humor, la viñetas y la sátira y por ese motivo lamenta que en Elche no haya nada de eso en los medios de comunicación convencionales y ya, en ningún sitio al desaparecer Elche Today.

En su despedida quiere pedir disculpas a quien se haya podido sentir ofendido por alguna broma y da las gracias a todos los que se han reído con él. Dice que el trabajo empleado este año le habrá valido la pena si de ahora en adelante cuando haya algún acontecimiento en la vida de la ciudad alguien dice "eso daría para un Elche Today".

El blog ya no se puede ver, las publicaciones han quedado ocultas y los perfiles en redes sociales van a quedar abiertos de momento aunque parados. Tiene en Facebook 3.711 seguidores y 1.518 en Twitter.

Comentarios