David Valverde "Dada": "Este club puede ir donde quiera"

Los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER se han desplazado hoy hasta el domicilio de David Valverde “Dada” que amablemente ha abierto las puertas de su casa al programa “SER Deportivos” dándonos la oportunidad de “invadir” su intimidad para conocerle más en profundidad.

El entrenador del C. D. Nueva Elda F. S. nos ha recibido en el rincón de su hogar donde dedica entre dos y cuatro horas a la preparación de las sesiones de entrenamiento y los partidos.

“Dada” siempre se ha dedicado al fútbol sala, primero como jugador en equipos de Segunda B como el Quitapenas, Helados Alacant y Xaloc Alacant y después como entrenador. Reconoce que “hace diez y once años, coincidiendo con el nacimiento de mi hija, empezó a picarme el gusanillo del banquillo” optó por sacarse los niveles exigidos y aunque el primer año alternaba su labor de jugador con la dirección de un juvenil en categoría provincial con el que ascendió a División de Honor, luego se dedicó exclusivamente a entrenar “y me llena tanto o más que cuando jugaba”.

David Valverde "Dada" / Cadena SER

David Valverde “Dada” llegó al Nueva Elda F. S. hace tres temporadas después de haber logrado el ascenso con el Xaloc Alacant aunque no se consumó “porque, aunque el presidente quería subir yo no lo veía claro debido a la estructura del club”. Jordi Durán, amigo personal de “Dada”, le puso en contacto con Rafa Arenas, director deportivo del Nueva Elda F. S., y tras un par de reuniones “no lo dudé porque vi la transparencia que tenía el club y la verdad es que no me arrepiento porque la labor que hace la directiva es espectacular”.

Lamenta no haber coincidido con Juan Carlos Verdú como miembro del club aunque le conocía de las veces en que se habían enfrentado porque “cuando cómo habláis todos de él me queda la espinita de no haberle conocido”.

Fue un tío suyo el que le puso el mote de “Dada”. “Todos me llamaban David cuando empecé a jugar pero como soy pequeñito de estatura, al final me quedé con Dada”.

Sobre la estructura del club, Dada piensa que “hay mucho por hacer porque lo que hay nos puede dar muchas alegrías porque yo no conocía anteriores directivas pero está haciendo un gran trabajo con gente joven y muchas, muchas ganas de trabajar. Independientemente del primer equipo y el juvenil de División de Honor, hay una base como yo no he visto en la provincia y en pocos sitios de la Comunidad Valenciana”.

Con David Valverde “Dada” hemos hablado del futuro del club, “puede ir donde quiera con la línea que lleva”,

Antes de destacar la importancia que tiene en su trabajo la labor de su cuerpo técnico, sobre el más que probable ascenso a Segunda B, “Dada” asegura que “con dos o tres retoques, uno por línea, tenemos equipo para competir en esa categoría. Si bien, de momento no quiere hablar de su futuro en el club porque “me quiero centrar en lo meramente deportivo y cuando se consiga el objetivo, sentarnos a hablar con tranquilidad”. De cualquier modo, es muy cauto sobre el ascenso e insiste en que “los números dicen que olemos a Segunda B pero yo pienso que todavía quedan muchos puntos por disputar con seis partidos en casa y cuatro fuera. Todo pinta muy bien pero no vamos a relajarnos” añadiendo que “tenemos que ser conscientes de que el trabajo no está hecho, no está terminado” aunque así y aunque lo diga con la boca pequeña, David Valverde “Dada” está convencido de que esta temporada se va a hacer bueno aquello de que “a la tercera va la vencida” ·.

Y ahora a pensar en el partido del próximo domingo (10.30 h) en el pabellón “Ifach” de Calpe ante el C. D. Calpe Futsal.

Comentarios