Alhama de Granada prepara sus máscaras de Carnaval

El municipio de Alhama de Granada ultima estos días la preparación de su popular fiesta de Carnaval, que se celebra este año entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. El carnaval es la fiesta más representativa del municipio y una de las mayores señas de identidad de los alhameños.

Entre sus peculiaridades destacan las conocidas "máscaras" y "mascarones" y la celebración del llamado 'Domingo de piñata', una despedida a lo grande en la que vecinos y visitantes toman las calles del municipio. El Carnaval de Alhama es una de las fiestas singulares de la provincia de Granada y la que mejor representa la identidad de los vecinos de este municipio de la comarca del Poniente granadino.

Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Andaluz por ser uno de los más antiguos y originales de Andalucía y por haberse convertido en un importante reclamo turístico de la comarca.

Su celebración, en la que colabora la Diputación de Granada, garantiza el ambiente más animado y festivo de todo el año, ya que participa activamente todo la población: niños, jóvenes, adultos y mayores.

La diputada provincial de Cultura, Fátima Gómez, ha destacado que los alhameños son "personas de carácter alegre, servicial, que conforme se va acercando las fechas carnavaleras ponen todo su ingenio al servicio de esta manifestación folclórica.

Unos para dar forma al cartel, bien mediante pintura o montaje fotográfico, otros escribiendo las letrillas que cantarán las murgas y comparsas. Los músicos harán otro tanto componiendo o seleccionando las músicas que acompañarán esas composiciones en las que se hablarán de acontecimientos locales, pero también de temas nacionales e internacionales.

Asimismo, por grupos o en solitario, pondrán todo su ingenio a la hora de buscar la indumentaria, en muchos casos reciclando materiales que les permitan transformarse en personajes, en su mayor parte ocultando su cara tras la peculiar máscara de trapo".

Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Alhama de Granada, Ángel Muñoz, ha señalado que "el carnaval de Alhama es la fiesta por antonomasia, porque Alhama de Granada vive permanentemente pensando en el carnaval, primero pensamos en el disfraz y luego, cuando acontece un hecho simpático, la primera frase que sale de la boca de cualquier alhameño es "tú vas a salir en el carnaval", porque ya está pensando en que eso es susceptible de hacer una canción o una coplilla.

Nuestro éxito radica en que es una fiesta de pueblo en la que participa absolutamente todo el mundo". Del 26 de febrero al 5 de marzo, murgas y comparsas formadas por los vecinos animarán las calles con coplas populares que hacen repaso de una forma irónica y satírica a los acontecimientos más relevantes del año.

Tan importantes como las comparsas y las murgas son las conocidas "máscaras" y "mascarones", disfraces hechos con ropas antiguas que cubren sus caras con trapos para no ser reconocidos mientras gritan impostando la voz: "¡Ay que torpe que no me conoces!". El viernes 3 de marzo, a partir de las 16 horas, tendrá lugar el pasacalles y la posterior actuación en el Paseo del Cisne del 'Carnaval Infantil, juvenil y de centros educativos', en el que participan cerca de 700 alumnos de los colegios, el Instituto de Educación Secundaria, las escuelas infantiles, el centro ocupacional y la escuela de adultos.

Otra de las singularidades y atractivos de esta fiesta, que atrae a numeroso público de las provincias de Granada y Málaga, es la celebración del 'Domingo de piñata', el día 5 de marzo, una despedida a lo grande en la que vecinos y visitantes toman las calles del municipio cuando ya otros carnavales han finalizado.

En el Paseo del Cisne participan todas las murgas y comparsas locales y algunas de fuera, y suelen salir a la calle grupos con diferentes "artefactos" creados para la ocasión: vehículos modificados que acompañan al tema de la murga en cuestión, como un tren o un barco pirata.

Para esta edición de 2017, la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alhama ha puesto en marcha, además, la convocatoria del XVI Concurso de Fotografía Carnaval de Alhama 'Tony Raya', un magnífico reclamo para todos los aficionados y profesionales de la fotografía que culmina con una exposición pública de las obras presentadas en la Galería del Carmen del edificio consistorial.

Comentarios