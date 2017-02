Pedro Garrido "indignado" porque Deportes les niega Chapín

El presidente del Jerez Industrial ha mostrado públicamente su enfado una vez más con la Delegación municipal de deportes, que ha vuelto a negarles el estadio Chapín para recibir el domingo al Jédula.

Pedro Garrido no entiende por qué lleva su equipo sin pisar el césped de La Juventud desde el pasado 15 de diciembre con el argumento de que hay que preservarlo y ahora se programan dos partidos el mismo día y con apenas tres horas de diferencia y sí lo permiten. En declaraciones a Diario de Jerez, señala que “estamos bastante indignados con estas decisiones fuera de toda lógica. Cuando solicitamos Chapín la anterior vez (coincidiendo con un partido del Xerez DFC) nos dijeron que Medio Ambiente desaconsejaba jugar dos partidos en el mismo día y ahora resulta que la situación es a la inversa y ¿Medio Ambiente sí aconseja La Juventud, que está peor que Chapín, y sin embargo no se puede jugar ahí cuando no hay partido? Son decisiones que nos perjudican muchísimo porque nos vamos a encontrar un campo en mal estado porque como todos sabemos hay un partido antes".

Garrido cree que es incoherente la decisión de deportes, “no hay por dónde cogerlo y es desconcertante. No sé de quién es la decisión ni la responsabilidad, si de Medio Ambiente o de Deportes. Tenemos tres campos de césped natural en Jerez, un equipo utiliza dos casi en exclusividad y otros dos equipos nos tenemos que conformar con uno que está en muy mal estado".

Deportes sí autoriza al equipo a entrenar en Chapín, pero el presidente industrialista no sabe si lo hace “para taparnos la boca o para darnos una chuchería. Si pedimos ese estadio para jugar es porque así nos lo pide nuestro cuerpo técnico, porque el campo de La Juventud está muy mal y nos lo vamos a encontrar hecho un patatal porque hay un partido anteriormente y no hay tiempo para recuperar el campo. Para desplegar nuestro juego, que todos saben es técnico y de toque, nos interesa un campo grande de césped en condiciones y Chapín lo es. Cumplimos todos los requisitos, estamos pagando religiosamente el tema de la liquidación pendiente; tenemos un seguro de responsabilidad civil vigente; tenemos empresa de seguridad y un contrato con una empresa que nos cubra el tema de la ambulancia y la asistencia sanitaria que pide el ayuntamiento; cumplimos con la limpieza; cumplimos con todos los requisitos y sin embargo al Jerez Industrial no le dejan jugar incomprensiblemente en Chapín cuando nadie lo hace este fin de semana y el césped está mejor. Prefieren machacar La Juventud. Estamos jugándonos muchísimo, haciendo un esfuerzo muy grande y estamos muy contrariados", concluyó.

