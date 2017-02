El Xerez DFC está obligado a ganar el próximo domingo a la Olímpica Valverdeña, encuentro que se jugará a las doce del mediodía en tierras onubenses. Los azulinos, que sólo pudieron empatar en casa ante La Roteña, tienen que empezar a sumar de tres en tres, para no perder la estela de los que ahora marcan el ascenso.

La semana no está siendo fácil para el club azulino. Tras el partido del domingo, las críticas se han cebado especialmente en la figura del entrenador, aunque no escapan de ella, ni los jugadores, ni la directiva, señalada por la confección de una plantilla, que no está rindiendo como se esperaba de ella, a pesar de tener uno de los mayores presupuestos de la categoría.

José Manuel Barba, que el próximo domingo podría cumplir 100 partidos con el Xerez DFC, no cree que sea justo que todas las miradas apunten al entrenador, “porque la responsabilidad es de todos, no comparto que las críticas se las lleve ahora sólo el míster, no es justo. Los que salimos al campo somos los jugadores y tenemos que tirar todos del carro todos”.

El jerezano reconoce que ante La Roteña “no dimos nuestra mejor versión, también los jugadores somos autocríticos. El empate en casa no nos sirve, tenemos que sumar de tres en tres para pelear por el ascenso, hay que cambiar la dinámica y salir ante la Olímpica a ganar”. En Chapín se vio uno de los peores partidos del equipo esta temporada. Los aficionados pitaron al equipo, algo que para Barba “es entendible, porque han pagado su abono y van a Chapín o fuera a apoyarnos y es lógico que nos critiquen, pero quedan muchos puntos, sin hacer las cosas tan bien estamos rozando los puestos de ascenso”.

José Manuel Barba, apela al trabajo de todos los jugadores para terminar subiendo de categoría, pero sabe que es muy importante el apoyo de una afición que nunca les ha dado la espalda. Por eso asegura que “nos dejaremos la vida en estos tres meses de competición que quedan, me veo en mayo o junio celebrando el ascenso a Tercera”.

Por último recuerda que para él “es un orgullo” llegar a los cien partidos con este equipo, “llevo tres temporadas y media aquí, cuando empezamos en la última categoría era un poco impensable que llegara a tantos partidos, sobre todo ascendiendo cada año y luchando por subir a Tercera, para mí es un todo un honor”..

