El fiscal de Baleares: "No hay riesgo de fuga de los condenados por Nóos"

El fiscal superior de Baleares, Batomeu Barceló, dice que no hay riesgo de fuga de los condenados por el caso Nóos. El fiscal dice que no conoce todavía la decisión que su compañero de anticorrupción, Pedro Horrach, ha tomado con respecto a la petición de medidas cautelares sobre Iñaki Urdangarin, pero ya adelanta que no hay riesgo de fuga. Una circunstancia, dice, necesaria para que el tribunal decrete el ingreso en prisión del marido de la infanta Cristina.

Así se ha manifestado Barceló esta mañana a las puertas de la Audiencia Provincial en Palma, donde ha dejado caer que las decisiones no se pueden tomar a la ligera. Para Barceló, en la vista de este jueves no concurren los elementos necesarios como para que las magistradas envíen a la cárcel al marido de la infanta.

Insiste el fiscal superior en que los fiscales no son independientes y están sometidos a una jerarquía, por lo que ya avanza que la decisión de Horrach estará consensuada. Las decisiones, dice, no se pueden tomar a la ligera.

De momento, el fiscal Horrach no ha concretado qué medidas cautelares tiene pensado solicitar, aunque ayer avanzó que barajaba la prisión eludible bajo fianza.

