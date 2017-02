Roca Rey y José Ribagorda unieron toros y televisión en la Fundación Cajasol

El torero Andrés Roca Rey y el periodista José Ribagorda han protagonizado este martes 21 de febrero el 52º Mano a Mano de la Fundación Cajasol, centrándose en relacionar ‘El toro y la televisión’. Como en anteriores ocasiones, el acto ha sido presentado por el periodista y director de ‘Toromedia’, José Enrique Moreno.

La joven figura del toreo Roca Rey y el presentador de televisión José Ribagorda han protagonizado “una noche histórica” en los tradicionales Mano a mano de la Fundación Cajasol, que ha registrado un “lleno de no hay billetes”. En el tercer acto de esta temporada, segundo desde comienzos de año, también se han tratado otros temas de interés de las carreras de ambos protagonistas. En todo momento ha existido “una muy buena sintonía” entre los protagonistas, e incluso se ha expuesto un vídeo del periodista José Ribagorda sobre el joven torero peruano.

José Ribagorda ha comenzado abordando el tema de partida: “El toro en la televisión está muy mal, no tiene la atención que debería tener. Por el arraigo, por lo que representa y por la gente que demanda información sobre la fiesta debería haber más presencia en los telediarios”. Aunque ha afirmado que esto va cambiando en la actualidad: “En Telecinco ya hablamos de toros. Me encargo de formar a los redactores si no saben sobre toros”.

José Ribagorda es periodista de dilatada trayectoria en televisión que en la actualidad presenta los informativos del fin de semana en Telecinco, cadena a la que ha estado vinculado desde sus inicios aunque también tuvo una etapa destacada en TVE. Ribagorda es también conocido por su labor de divulgación del mundo de la gastronomía y también es aficionado al toreo, al que abre una ventana en sus informativos cada vez que hay noticias que merecen ser tratadas.

En su intervención, Roca Rey también ha hablado sobre la información taurina que hoy se precisa en los telediarios: “Molesta un poco cuando que ves que la gente se pueda enterar de lo que pasa en el fútbol o el baloncesto y no de lo que sucede en las plazas de toros. Te sientes retirado de la sociedad porque no salen las puertas grandes en la televisión”. Si bien ha dado las gracias por el trato que ha tenido en ella: “Es bonito que te reconozcan las cosas que haces, es una especie de motivación”.

Una tema que ha levantado la ovación del público asistente es “la humildad que emana Roca Rey.” José Enrique le ha preguntado por si se ve figura del toreo, a lo que le ha respondido: “Para ser figura del toreo tienes que hacer muchísimas cosas. Lo otro de momento se le llama funcionar y atraer a la gente. Figura del toreo es el que se va a retirar mandando en el toro y llevando aún gente a la plaza”.

El joven matador de toros peruano Andrés Roca Rey se ha colocado en la élite del toreo en poco más de un año. Desde que tomara la alternativa en septiembre de 2015, no ha parado de ascender a base de una impresionante regularidad en el triunfo, convirtiéndose en uno de los toreros más requeridos por las empresas para confeccionar las principales ferias de la temporada. Su toreo de entrega y constante apuesta, sin olvidar su calidad, ha conquistado el respeto de la afición.

Este nuevo mano a mano venía precedido del rotundo éxito que tuvieron los anteriores, que tuvieron como protagonistas a Paco Camino y Carlos Abella y a López Simón y Cayetano Martínez de Irujo, ambos con llenos en la sala.

