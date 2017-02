Adán: “Yo gané 0-2 con el peor Betis de la historia"

Era inevitable preguntarle a Adán por el favorito. La pregunta no es nada original pero la respuesta ha sido el titular del día.“Hablándose de derbis no me gusta hablar de favoritos, porque yo, por ejemplo, gané en su campo por 0-2 con el peor equipo de la historia del Betis. En los derbis todo se iguala. Obviamente es mejor para nosotros que tengan menos descanso. Es una pequeña ventaja, pero tratándose de un derbi ese tipo de cosas se quedan fuera. Es un partido de mucha lucha y ese cansancio se suple con el corazón que se pone en estos partidos”.

Ganar el derbi no es salvar la temporada. "Si ganamos el sábado no salvamos la temporada. Salva la temporada quedar por encima del décimo. Emocionalmente significa mucho, pero la temporada se salva cumpliendo el objetivo. Es cierto que nuestra necesidad es mayor porque necesitamos sumar de tres en tres. El triunfo nos hace más falta, pero emocionalmente es otra cosa".

Dani Ceballos. "Le están haciendo pruebas. A ver cómo evoluciona un jugador fundamental para nosotros. Que esté o no va a ser fundamental. Ojalá llegue, seguro que hace todo lo posible para estar porque es fundamental para nosotros".

La afición. "No estamos en disposición de pedir mucho. La gente va a estar. Es el momento de demostrar que lo del Granada fue un error. No hay que pedirle nada porque confía en que lo vamos a dar todo".

El roll de Joaquín. "Ejerce de capitán, es un líder buenísimo. Es Joaquín, por eso es respetado en el vestuario. Es un referente, importante aunque esté lesionado".

