Villalobos traslada que Hacienda condiciona a los presupuestos generales del Estado la paga del superávit

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha trasladado este miércoles que la Secretaría de Estado de Hacienda condiciona a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que los ayuntamientos puedan destinar el superávit de 2016 a inversiones y planes de empleo.

El también presidente de la Diputación de Sevilla se ha reunido este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, para plantearle la necesidad de habilitar una normativa que permita la aplicación del superavit de 2016 y la ampliación de los supuestos a los que se puedan destinar las partidas para que, además de inversiones, puedan destinarse a planes de empleo.

Se solicita así desde el municipalismo cobertura legal para poder destinar un año más el superávit a inversiones financieramente sostenibles y advierten de que si no se prorroga la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el superávit presupuestario de las entidades locales solo podría destinarse a la amortización anticipada de deuda. "Es decir, el único beneficiario del excedente de tesorería de las entidades locales serían las entidades financieras", ha mantenido.

Sin embargo, la respuesta de Hacienda ha sido remitirle a la aprobación de los PGE para 2017 y rechazar que se puedan arbitrar elementos transitorios, ha lamentado Rodríguez Villalobos, para quien esa postura hace que "al final, paguen los platos rotos aquellos ayuntamientos y diputaciones que han hecho sus tareas y a los que se les castiga con la imposibilidad de poder destinar esos fondos a, fundamentalmente, planes de empleo".

No se plantea el Gobierno central la posibilidad de arbitrar un decreto u otra iniciativa que permita prorrogar esa flexibilidad en el destino del superavit porque ésta "tiene una temporalidad que acaba el 31 de diciembre", ha trasladado Rodríguez Villalobos de lo abordado en la reunión. "Es difícil de entender; todo obedece a que se tienen que aprobar los PGE y, entonces, que se añada que se puede emplear el superavit en obras sostenibles", ha explicado.

Preguntado por si concibe ese condicionamiento como una manera de presión para que el PSOE apoye los PGE en el Congreso, Rodríguez Villalobos ha dicho que la reunión ha sido cordial pero ha ironizado tirando de refranero: "Entre calé y calé no cabe la buenaventura".

"No hay que ser muy hábil para darse cuenta de que efectivamente existe, de manera soterrada, esa pretensión, pero los municipalistas no estamos en el Congreso ni en el Senado sino en la vida diaria, resolviendo problemas de los vecinos y no se puede admitir que haya millones en el banco y no se pueda emplear en inversiones y políticas de empleo", ha incidido.

El responsable de la FAMP también ha recordado que los ayuntamientos fueron "señalados" como los culpables de la deuda pública pero que éstos demostraron con cifras "que no era así", por lo que el Estado tuvo que "reconocer que hicimos deberes, sacamos superávit y ahora tenemos imposibilidad de invertir esos fondos".

Así las cosas, ha dicho a las periodistas en Madrid que se va de la reunión "con sabor agridulce" porque ha sido "bien recibido y bien tratado" por el secretario de Estado --"al que se le nota que ha pasado por la criba del municipalismo y ha sido fácil entenderse", en alusión a su pasado como alcalde de Jaén-- pero también con el "malestar del municipalismo, de no poder emplear ya el superávit de 2016".

Por otro lado, Rodríguez Villalobos sí ha visto "cierta receptividad" en su reclamación para que se amplíen los plazos de devolución de los pagos a proveedores en los planes de ajuste para aquellos ayuntamientos que están en peores dificultades económicas.

En ese sentido, ha señalado --y "admite" el Ministerio-- que hay unos 250 ayuntamientos, 50 o 60 de ellos en Andalucía, "que están en la UCI" y que "teniendo voluntad de pago de su deuda con la Seguridad Social, presupuestariamente no pueden hacerlo".

Es por eso por lo que el responsable de la FAMP ha pedido que se prorrogue el tiempo de devolución argumentando, además, que "si no se amplía plazo será materialmente imposible devolver la deuda". "Dice que se va a estudiar y que va por buen camino", ha trasladado.

Por último, Rodríguez Villalobos también ha reclamado a Hacienda que se concreten las entregas a cuenta para 2017 que deben recibir las entidades locales, por lo que éstas elaboran con "incertidumbre" sus cuentas para este ejercicio.

"No se ha anunciado oficialmente el importe de las entregas en cuanto a participación en los tributos del Estado y la cesión de impuestos y son importantes fuentes de financiación de las entidades locales", ha incidido.

Comentarios