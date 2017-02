Patrullando sin seguro

El parque móvil del Ayuntamiento de Telde ha quedado reducido a 3 vehículos desde ayer. el motivo, no tienen el seguro en regla, y de los 6 que sí lo tienen la mitad están fuera de circulación por avería. Al menos los 3 que quedan son de los 44 vehículos que oficialmente forman el parque móvil de la Policía municipal.

Como explicaba el delegado sindical de Comisiones Obreras en la Policía Local teldense, Salvador Rivero, una avería en un coche desveló que la totalidad del parque móvil municipal llevaba más de un mes circulando sin seguro. Ayer se decidía, por vía de urgencia, asegurar 6 vehículos del cuerpo de seguridad, pero 3 están parados por avería, pendiente de reparación, como sucede con más de la mitad del parque con una flota obsoleta. Así que de los 14 turismos, 2 monovolúmenes, 3 todoterrenos, 3 furgones y 22 motocicletas que figuran en la web de la Policía Local, en total 44 vehículos, solo circulan 3. La irregularidad, no tener el seguro vigente para circular, se extiende al resto de vehículos propiedad del ayuntamiento teldense.

La flota de la Policía Local de la ciudad ha quedado paralizada hasta nuevo aviso, una situación que afecta al menos a 60 agentes que no tienen vehículo para realizar su actividad profesional. El concejal de seguridad ciudadana, Juan Martell, espera resolver el problema con la aseguradora de los 156 vehículos del parque móvil municipal, incluido el coche oficial de la alcaldesa, Carmen Hernández. Dice que las polizas que tienen en el Ayuntamiento se vencían en julio próximo, y no el 31 de diciembre, y reconoce que no sabía que solo quedaban 3 coches sin avería y con seguro.

