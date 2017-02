No habrá incineradora en l'Alcora

El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente la Autorización Ambiental Integrada que se concedió a la empresa Reyval en 2001, según ha informado la Plataforma No a la Contaminació/Asamblea Ciutadana No a la Incineradora en un comunicado. De esta forma se pone fin a años de protestas de los vecinos y procesos judiciales abiertos por la administración y la empresa

El alto tribunal ha desestimado así el recurso de casación interpuesto por la empresa Reyval S.L. contra una sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un recurso sobre Autorización Ambiental Integrada para una instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrososos en l'Alcora y la desestimación del recurso de alzada efectuada por resoluciones de la Secretaría Autonómica del Territorio, Medio Ambiente y Paisaje.

Así, No a la Contaminació/Asamblea Ciutadana No a la Incineradora ha señalado que "después de más de cinco años y medio de lucha, por fin la Justicia", el Tribunal Supremo, declara que no cabe rl recurso de casación interpuesto por Reyval Ambient S.L. contra la sentencia del TSJCV.

El fallo, según ha indicado, "deja sin autorización a la empresa". El colectivo ha dado las gracias y la enhorabuena a todos las personas que, "desde el principio, han participado en esta lucha, larga y difícil, contra la incineradora en l'Alcora, contra la incineración de residuos, contra la contaminación, por la defensa de la salud de los ciudadanos".

