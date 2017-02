El Villarreal gana a la Roma en el regreso de Soldado

El Villarreal Club de Fútbol ha ganado a la AS Roma en el Olímpico de la capital italiana con un gol de Santos Borré en el minuto 15 de la primera mitad. El 0-4 de la ida en el Estadio de la Cerámica ha lastrado a un equipo que ha jugado un gran partido en el que ha merecido ganar por algún gol más de diferencia. La mejor noticia de la noche, el regreso de Roberto Soldado después de seis meses lesionado.

El Villarreal CF llegaba a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League con el resultado de 0-4 cosechado en el Estadio de la Cerámica la semana pasada. Con 10 cambios con respecto ha ese día, ya que, solo ha repetido el capitán Bruno Soriano. El entrenador amarillo, Fran Escribá, ha dado minutos a Roberto Soldado después de su lesión de rodilla en el mes de agosto. El delantero valenciano ha jugado 65 minutos con buenas sensaciones, aunque se nota que todavía no está al 100%.

Las primeras llegadas con peligro por parte del Villarreal CF las han generado Roberto Soriano y Santos Borré. El colombiano ha marcado el único gol del encuentro en el minuto 15 al aprovechar un error de Vermaelen tras un centro de Soldado. Un tanto que ha dado ilusión y confianza a los visitantes y que ha sido la antesala del dominio amarillo.

El control de la posesión y las ocasiones han sido del submarino en una primera mitad en la que el portero Alison ha sido uno de los protagonistas. El equipo dirigido por Escribá ha tenido varias opciones de irse al descanso con algún gol más de renta pero no han sido capaces de batir la meta de la AS Roma. Durante los primeros 45 minutos el equipo italiano no ha realizado ningún disparo a la portería de Andrés Fernández.

En el segundo tiempo los locales han salido más enchufados pero a penas han generado peligro. Por su parte, el Villarreal CF ha jugado de la misma forma que en la primera mitad y en una gran cesión de Soldado para Borré ha estado a punto de llegar el 0-2 de no ser, de nuevo, por la gran actuación de Alisson.

El delantero colombiano ha sido el más incisivo en ataque y lo ha intentado hasta el último minuto. Además de Borré, hay que destacar el buen partido de José Ángel, Rodri y el regreso de Soldado. El encuentro ha terminado con el 0-1 y con el resultado global en la eliminatoria de 4-1 a favor de la AS Roma.

El Villarreal CF, a pesar de la mala imagen de la ida, ha logrado una victoria que le permite afrontar con más confianza el próximo encuentro de la Liga Santander. El domingo a las 20:45 el submarino recibirá al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. Cabe recordar que en la primera vuelta el equipo amarillo empató 1-1 gracias a un gol de penalti a lo panenka transformado por Bruno Soriano.

