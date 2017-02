El Concello pagará por La Solana dentro de un acuerdo global con el puerto

El concelleiro de rexeneración urbana, Xiao Varela, ha declarado que el Concello pagará por los terrenos de La Solana a la autotidad portuaria a pesar de la petición de la asamblea de asociaciones ciudadanas, convocadas tras la petición de la Comisión en defensa do ben común, que pedía la reversión gratuita. El concelleiro de rexeneración Xiao Varela ha explicado que La Solana no es un solar si no que cuenta con equipamientos e instalaciones deporetivas y subraya además el compromiso del Concello en ayudar a pagar Langosteira.

La asamblea pedía al Alcalde Xulio Ferreiro que descartara participar en la puja de los terrenos de La Solana y del Finisterre. También una consulta popular sobre el destino de los muelles que se van a recalificar. La comisión aberta do común convocará el 2 de marzo, tras las fiestas do entroido, una nueva reunión para convocar una manifestación para el mes de abril.

La consulta debería ser vinculante y planteada a toda la ciudadanía. La comisión insiste además en la reversión gratuita de los muelles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego, la vieja cárcel y las parcelas de A Maestranza.

Los asistentes a la asamblea del salón de plenos acudieron en representación de sesenta asociaciones y organizaciones ciudadanas y de los tres sindicatos, UGT, CCOO y CIG. La asamblea ha estado presidida por el alcalde Xulio Ferreiro con la presencia de los portavoces de PSOE, PP y BNG en María Pita, además de representantes de En Marea, Esquerda Unida, Anova y Podemos.

