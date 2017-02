"Calderón cayó en desgracia al investigar el contrato del PP a la hermana de su sustituta", denuncia Podemos

Relevo en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada. Podemos denuncia que el fiscal saliente Jesús García Calderón cayó en desgracia hace un año al investigar el contrato que Sebastián Pérez realizó como presidente de la Diputación a la hermandad de la que será su sustituta. Podemos ve la mano directa del PP detrás del relevo del fiscal andaluz.

La hasta ahora fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, sustituirá a Jesús García Calderón como fiscal superior de Andalucía. Detrás de ese relevo, "está la mano del PP", según ha denunciado Podemos en Radio Granada. El portavoz del grupo de Vamos Granada (filial de Podemos) en la Diputación, Luis de Haro, ha denunciado que "la purga de fiscales" también ha llegado a Andalucía.

Cree Luis de Haro que la purga en la sede de la Fiscalía Superior andaluz en Granada ha llegado porque el saliente Jesús García Calderón accedió a investigar los contratos que realizó el expresidente de la Diputación de Granada y presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, a varias personas. Entre los contratados estaba la hermana de la nueva fiscal superior de Andalucía, Ana Tárraga. Este asunto fue denunciado por Vamos Granada en los tribunales.

Dice De Haro que no hay nada casual y que García Calderón recibió presiones no solo de la que ahora será su sustituta sino de otros fiscales granadinos para que no investigase la contratación de la hermana de Tárraga.

Luis de Haro, exjefe Superior de Policía de Andalucía Oriental y ahora portavoz de Vamos Granada en la Diputación, ha asegurado a Radio Granada que "es muy curioso que García Calderón haya sido sustituido tras esa investigación que el juzgado finalmente ha archivado". De Haro ve presiones claras del PP en ese caso que investigaba las contrataciones de su presidente provincial.

Dice el grupo de Podemos que el caso aún no está cerrado puesto que en el propio archivo, el juez deja abierta la puerta a acusar a Sebastián Pérez de administración desleal. Por ello, Vamos Granada pedirá que se reabra el caso para investigar al presidente popular de Granada y senador por presunta prevaricación.

La "purga de los fiscales", como ya se conocen los relevos en toda España, afecta en Granada al que ha sido en los últimos 17 años fiscal Superior de Andalucía.

