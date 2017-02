Por qué no es aconsejable (aún) vacunar a tu hijo de meningitis B

La palabra meningitis genera alarma, preocupación. La Consejería de Salud de Andalucía desaconseja la vacuna de la meningitis de tipo B, la enfermedad que ha provocado la muerte de la niña de Castilléjar.

La jefa de Salud Pública de Granada, Isabel Marín, asegura a Radio Granada que la vacuna que existe en el mercado, que fue aprobada por la Agencia del Medicamento para libre venta en farmacias, no está suficientemente testada, no ha pasado todos los controles de la Comisión Nacional de Vacunas porque, por ejemplo, no están definidos todos los efectos secundarios. Esta vacuna, que cuesta cien euros por toma, y son dos o tres tomas dependiendo de la edad, está en evaluación, en pruebas de eficacia y seguridad.

La meningitis de tipo C sí está incluIda en el calendario de vacunas. La de tipo A, que es la vírica, aparece como consecuencia de otros virus atajados con otras vacunas; y la de tipo B, la más agresiva, que no está cubierta en el calendario, está en un nivel de incidencia mínimo: sólo se dan entre tres y seis casos al año. Isabel Marín insiste en un mensaje de tranquilidad: no es fácilmente contagiable.

La meningitis de tipo B, la meningocócica, tiene una evolución rápida, aparece camuflada como una faringitis o un resfriado y se muestra muy agresiva sobre todo con niños menores de cinco años. El índice de letalidad ha bajado al 15%.

El de la pequeña de Castilléjar es el tercer caso en lo que va de año en la provincia de Granada. En los otros dos casos hubo una evolución positiva.

Comentarios