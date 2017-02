El PP califica de ""inauditas y inverosímiles" las "falsas acusaciones" del "podemita útil" Luis de Haro sobre el relevo en la Fiscalía andaluza

El secretario general del PP de Granada, Pablo García, ha calificado este jueves de "inauditas, inverosímiles y fuera del Estado de Derecho" las "falsas acusaciones" que Luis de Haro, portavoz del grupo de Vamos Granada en la Diputación, ha realizado culpando al PP y al presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, de "presionar para alzar como fiscal a Ana Tárrago".

García, ha considerado que el "podemita útil y vasallo del PSOE, Luis de Haro, critica en función de sus filias y sus fobias" y le ha animado a "tener la suficiente gallardía como para, en lugar de lanzar acusaciones veladas, las formule directamente contra el fiscal general del Estado u otras instancias judiciales, como en otras muchas ocasiones ha hecho, con el posterior archivo y consecuente ridículo para su ya de por sí mermado prestigio".

El secretario general del PP granadino ha considerado "lamentable" que este "policía reconvertido" haga unas acusaciones en esta línea y ha anunciado que "nos reservamos acciones legales". García ha declarado que "desde el PP defendemos la independencia del Poder Judicial y el cambio al que alude éste señor, se corresponde con una determinación del Consejo Fiscal, propuesto por la Fiscalía General del Estado y pendiente de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado".

Pablo García ha ironizado con que desde su formación "no nos resultaría extraño que continuando con sus delirios, este personaje político dijese mañana que Sebastián Pérez es el responsable de los nombramientos de la cúpula del FBI o la CIA en Estados Unidos".

Asimismo también ha resaltado que "chirría que quien ha sido el jefe de la Policía en Andalucía Oriental tenga estos ramalazos de frustrada autoridad al no ver satisfechas sus pretensiones políticas". Además, García, ha declarado que "con respecto a sus deducciones, no queremos imaginar que, quien ahora se ampara bajo las siglas de un partido político que no defiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haya ejecutado durante su etapa como mando acciones de las que ahora acusa al PP, creyendo que todos somos capaces de cometer tales cuestiones".

El secretario general del PP de Granada ha concluido afirmando que "De Haro carece de credibilidad en Granada y sólo busca el protagonismo mediático que le robó su anterior partido, el PSOE, cuando decidió no contar con él, partido al que como ya hemos denunciado en anteriores ocasiones está prestándose para hacer el juego de una fallida cacería política".

Comentarios