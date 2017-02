"Hay cosas que están dispersando a este club ahora mismo"

Juan Antonio Sánchez Franzón sacó a relucir en su comparecencia semanal ante los medios, su lado más optimista. Se mostró convencido de lograr el ascenso, porque, “llevo catorce partidos y si cuando llegué tuve que operar porque el equipo estaba mal y lejos de arriba , ahora mismo, con una derrota sólo y a dos puntos del objetivo, con una pastilla me va a bastar. Estoy más convencido que nunca que vamos a ascender. Lo dije cuando cogí al equipo con diez puntos, imagínate ahora que estamos a dos”.

Es el argumento que utiliza el preparador isleño, que no vive ajeno a las críticas que ha recibido tras el empate y mal partido que hizo su equipo ante La Roteña. Es un hombre de fútbol y sabe que es parte de este espectáculo y que llegan a ser incluso “imprescindibles”. Recuerda ante los periodistas que ha vivido el fútbol desde el lado de “los criticados y de los críticos, por eso se diferenciar entre las críticas coherentes que tienen fundamento aunque no estés de acuerdo con ella, de las de los `jilis´ de turno, que lo más redondo que han visto ha sido una lavadora".

La Junta directiva abordaba el pasado lunes, entre otros temas, la situación deportiva del equipo, por eso se le preguntaba si se sentía respaldado por los que dirigen el club: “Yo en la junta directiva conozco al presidente, a Pérez Rendón, a los tres encargados de la cuestión deportiva, empleados y colaboradores y mi relación con ellos es espectacular. Lo que hay fuera, no lo sé ni me interesa. Lo que hay en los alrededores del club, ni lo sé ni me interesa, porque yo aquí únicamente vengo a trabajar y no a hacer vida social, ni a relacionarme con nadie. Yo estoy muchas horas en Chapín y cuando termino me voy a casa. Eso en esta ciudad muchas veces puede ser peligroso, porque en los alrededores del club interesaría más un contacto mío con lo social”.

Una hipotética oferta de renovación, la aceptaría sólo “si estuvieran Pepe Ravelo, Pérez Rendón y mis colaboradores. Con otra junta directiva no. Yo tengo que ser coherente. Vine con esta candidatura y estoy muy orgulloso de entrenar aquí. Lo que sí es que me gustaría haber venido en otra época, porque la cercanía de las elecciones está desvirtuando un poco todo lo que rodea al equipo. Me hubiera gustado una época en la que se estuviera más pendiente de lo deportivo y me da la impresión de que hay cosas que están dispersando un poco a este club ahora mismo”.

El domingo sólo vale la victoria y Juan Antonio sabe que para ganar “tenemos que ser muy intensos, desde el punto de vista táctico físico y mental. Yo tampoco estuve el otro día muy lúcido. Hablé con mis jugadores y les comenté que no me estaba gustando la semana y no fui capaz de revertir la situación”.

