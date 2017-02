Thaylor denuncia insultos racistas contra el Saguntino

Episodio lamentable el que ha sucedido esta tarde en el Stadium Gal de irún, durante la disputa del partido de ida de las semifinales de la Copa Federación entre el Real Unión y el Atlético Saguntino, que ha terminado con empate sin goles (0-0). El jugador negro del equipo irundarra, Thaylor Lubanzadio, ha abandonado la instalación deportiva quejándose ante la Ertzaina (policía autónoma vasca) insultos racistas de la defensa del conjunto de Sagunto durante el encuentro.

Thaylor, cedido en Irún por el Eibar, ha ingresado en el terreno de juego en la segunda parte, y el colegiado le ha amonestado con una tarjeta amarilla, pero ha terminado el partido sin advertir de que estaba siendo insultado por los jugadores del equipo rival, pero al llegar al tunel de vestuarios se le ha visto muy alterado. Se ha dirigido de forma muy vehemente al trío arbitral denunciando que había sido objeto de insultos racistas por parte de un defensa del Atlético Saguntino. El jugador bilbaíno, de origen congoleño, aseguraba que le habían llamado "puto negro", y se dirigía constantemente a uno de los linieres pidiéndole que reaccionara, porque aseguraba que lo había tenido que escuchar, y sin entender porqué no había dicho nada y porqué no reaccionaba. Enseguida han acudido hasta el lugar compañeros de Thaylor, del Real Unión, y otros miembros del Atlético Saguntino, montándose una pequeña discusión en la que ha tenido que intervenir la Ertzaina.

Han tenido que acudir hasta el tunel de vestuarios hasta ocho agente de la policía vasca para calmar los ánimos, mientras responsables del equipo saguntino pedían disculpas y que se aclarase lo sucedido, ante la presencia del presidente del Real Unión, Ricardo García. Thaylor, al ver que no era escuchado por los árbitros, al ver que no se aclaraba lo sucedido, se ha marchado al vestuario y sin ni siquiera ducharse y cambiarse, ha abandonado el Stadium Gal diciendo que era "vergonzoso" y que lo ocurrido "no era ningun broma". Ha habido testigos que le han comentado que, incluso, era algo como para poner una denuncia, circunstancia que no ha negado Thaylor, visiblemente afectado y dolido, hundido por el insulto racista que había sufrido haciendo su trabajo por el color de su piel.

El Real Unión, club en el que juega cedido Thaylor, ya ha informado que defenderá a su jugador hasta las últimas consecuencias, y que este jueves emitirá un comunicado de repulsa por lo que había sucedido durante el partido. Asier Santana y su ayudante, Iñaki Goikoetxea, fueron expulsados por el árbitro, que no trató el asunto con la suficiente importancia que tiene.

Comentarios