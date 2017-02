Asaltos a la valla de Ceuta

Mientras nosotros celebrábamos el fin de año en nuestras casas calentitas, brindando con champán, más de 1.000 migrantes subsaharianos intentaron cruzar el paso fronterizo que separa Marruecos de Ceuta el primer día de 2017, durante la madrugada. Casi 500 lograron saltar la valla de Ceuta por la frontera del Tarajal el 17 de febrero y 356, en su mayoría de origen subsahariano, lo han hecho esta semana, en la madrugada del domingo al lunes, cerca de las 03.30 horas. Lo intentaron unas 600 personas y lo consiguieron esas 356. Algunas quedaron atrapadas en la valla con lesiones graves. No es de nuestro gusto hablar de estos temas, ya lo saben los oyentes de cada sábado; pero es necesario que usted conozca este drama en nuestra frontera. Durante la semana se han producido ya traslados a la península. La actualidad ha sido seguida muy de cerca en Radio Ceuta por nuestro compañero Miguel Ángel Mendoza, que incluso ha hablado con algunos de los jóvenes que han saltado la valla.

Un inmigrante muerto en Moguer

La semana nos viene triste. El martes ha fallecido en los asentamientos de inmigrantes de Moguer Adama Ndiayé. Con 30 años. Adama era una de las 2.000 personas que malviven en uno de los asentamientos chabolistas situados en las periferias de los municipios agrícolas de la provincia de Huelva, vinculados a la campaña fresera. Ha muerto de asma. La noticia la hemos conocido a través de Cáritas. En este programa nos acompaña en el estudio Juan Manuel Breva, el responsable del Área de Exclusión de Cáritas Huelva.

Sones del Mundo: Música del carnaval brasileño

Esta semana terminamos nuestra referencia al carnaval con un aire brasilero, aunque no sea carnavalero. El protagonista absoluto es el “Cavaquinho”, un instrumento de percusión doble, que se repica tocando dos especies de campanas de distinto grosor y sonido, con cabaça, y con ese idioma brasilero-portugués tan melodioso.

“Satchita”, que ruega porque todos retomemos esa paz y esa concordia, que debiera ser inherente al ser humano, y que es nuestro particular lema en el programa. Lee el contenido de la letra. Es maravilloso…

Satchita

Peça a deus,

Que os homens encontrem seus passos perdidos

E que os sonhos dispertem esses olhos dormidos,

Que o amor transborde e que vivamos em paz;

Qua os dias terminem com os braços cansados

E que a sorte só queria estar ao seu lado

Que a dor não me assombre, nem me cause desespero,

Peça a deus.

Sat-chit ananda parabrahma,

Purushotamah, paramahtma,

Sri bhagavathi sametha,

Sri bhagavathe namahah

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Peça a deus,

Que nos mande do céu muita sabedoria,

Um amor verdadeiro, que ninguém passe fome,

Um abrço de irmão e que vivamos em paz;

Qua terminem as guerras e também a pobreza,

Encontrar alegrias entre tanta tristeza,

Que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor.

Sat-chit ananda parabrahma,

Purushotamah, paramahtma,

Sri bhagavathi sametha,

Sri bhagavathe namahah

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Divina fuerza

Pídale a Dios,

Que los hombres encuentren sus pasos perdidos

Y que los sueños despierten esos ojos dormidos,

Que el amor nos desborde y vivamos en paz;

que los días terminen con los brazos cansados

Y que la suerte sólo quiera estar a tu lado

Ese dolor no me persiga, ni me cause desespero

Pídale a Dios.

Oh Divina fuerza

espíritu de la creación, Altísima personalidad,

Divina presencia, que se manifiesta y vive en todos los seres.

Alma suprema que surge de la unión de la Divina Madre y el Divino Padre.

Yo me pongo ante ti en profunda reverencia.

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Pídale a Dios,

Envíanos del cielo mucha sabiduría,

Un amor verdadero, para que nadie pase hambre,

Un abrazo de hermanos y que vivamos en paz;

Que terminen las guerras y también de pobreza,

Encontrar alegrías entre tanta tristeza,

Que la luz ilumine las almas perdidas y un futuro mejor.

Oh Divina fuerza

espíritu de la creación, Altísima personalidad,

Divina presencia, que se manifiesta y vive en todos los seres.

Alma suprema que surge de la unión de la Divina Madre y el Divino Padre.

Yo me pongo ante ti en profunda reverencia.

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

