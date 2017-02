Tomás Medina, aspirante frente a Cospedal, a presidir el PP en Castilla La Mancha

El presidente local del PP de Puebla del Príncipe Tomás Medina se presentará como candidato alternativo a la presidencia del partido en Castilla La Mancha que ostenta María Dolores de Cospedal, cargo al que aspira a ser reelegida.

En la Ventana de Castilla La Mancha el representante popular, -de 54 años y Jefe de Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Ciudad Real, adscrito al consorcio Emergencia Ciudad Real,- ha explicado que da el paso por el descontento que hay entre la militancia de base, tras la acumulación de cargos de la actual presidenta y ministra de Defensa, entendiendo que la presidencia necesita una dedicación "a tiempo total".

Medina considera que es bueno que surjan otras opciones para enriquecer el partido y pide a la Comisión Organizadora que garantice la libertad, imparcialidad e igualdad de los aspirantes, que no se pongan obstáculos.

Presiones a los afiliados

El aspirante asegura, sin desvelar nombres, que algunos cargos institucionales y del aparato del partido están presionando a los afiliados para que no se avale a nadie que no sea Cospedal. Y añade que se están dando instrucciones para que aquellos que no estén al corriente de pago, -en su opinión, el 80 por ciento- no se les de participación a la hora de votar el Congreso regional.

Apoyos en todas las provincias

Medina cree tener opciones y apoyos suficientes. En este sentido confirma que en el proyecto que él lidera se encuentra el afiliado conquense Francisco Risueño el impulsor de la enmienda de la no acumulación de cargos que surgió en el Congreso Nacional y otros colaboradores de todas las provincias de la región que, según sus palabras, están recibiendo llamadas vía telefónica.

Tomás Medina reitera su llamamiento a la responsabilidad de la Comisión organizadora, advirtiendo que no se puede aprobar unos estatutos, en un Congreso Nacional para dar participación a la militancia y ahora se pongan trabas de cara al proceso regional.

Aquí pueden escuchar la entrevista en La Ventana de Castilla La Mancha con Daniel Rodríguez:

