El radar de Santullano seguirá funcionando hasta que se legalice

El radar de Santullano, el que pone multas por exceso de velocidad a la entrada de la ciudad por la autopista “Y”, seguirá funcionando y multando aunque no se ajuste a la legalidad. El Concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, Ricardo Fernández, ha dicho que el ayuntamiento no tomará ninguna medida porque espera en pocos días disponer de la validación de la instalación que garantice que el dispositivo es totalmente legal.

Tras la resolución judicial que anula una multa impuesta por el radar situado a la entrada a Oviedo por la "Y", al entender un juez que la medición de la velocidad podría no ser correcta al no contar la instalación con todos los informes necesarios para cumplir con la ley, "el ayuntamiento solicitó al Centro Nacional de Metrología una validación, la que interesa el fallo judicial para que el radar sea legal". Esto fue hace mes y medio, y según el concejal de Seguridad Ricardo Fernández "el trámite no se demorará mucho más". Por ello ha dicho no se tomará ninguna medida en este tiempo de espera, se seguirá multando, sin descartar que haya nuevas reclamaciones de conductores sancionados, si bien en este punto el edil dijo que el ayuntamiento sí pondrá medidas para evitar dichas reclamaciones sin especificar cuáles serán.

El responsable de seguridad preguntado por si las personas multadas podrían recuperar su dinero ha afirmado que este es un problema litigioso, jurídico y que las reclamaciones siguen la vía judicial, y ha querido dejar claro que el ayuntamiento de Oviedo no actuó en ningún caso de forma arbitraria en este asunto. Ricardo Fernández apuntó que se había actuado con la validación de instalación que se tenía hasta la fecha en la convicción de que era conforme a derecho y que en el momento que se tuvo constancia de que no era así se tramitó la solución.

