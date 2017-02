"La Palma es uno de los equipos que más me gustan de la categoría"

El Xerez CD confía en prolongar la buena racha de juego y resultados el próximo domingo, con la visita de La Palma a La Juventud. Los azulinos, terceros en la tabla, reciben a un rival que no llegará con presión, todo lo contrario que su rival, que de perder, podría salir de la zona de ascenso a Tercera.

Por eso, Vicente Vargas, apela al sacrificio y entrega de todos, para doblegar a un rival que “está capacitado para jugar bien al fútbol, es uno de los equipos de la categoría que más me gustan, es un equipo muy parecido al nuestro y estoy seguro que será muy difícil ganarles”. El técnico azulino mantiene la duda de Pedro Carrión, “hablé con él y no s ele termina de quitar el dolor en el tobillo, está entrenando a medio gas, si no está bien yo no lo voy a arriesgar. Pedro es fuerte mental y físicamente y habrá que esperar”.

El equipo ha sabido reaccionar tras el tropiezo ante el San Juan. Desde ese encuentro, las sensaciones son distintas. El Puente Genil y el Rota han sido sus últimas víctimas y ahora, el objetivo no es otro que repetir victoria: “Espero que nunca más ofrezcamos la imagen que dimos en Sevilla, eso hay que olvidarlo, pero trabajar para que no vuelva a ocurrir. El equipo muy motivado, el rival también juega, pero estamos en buena línea”.

Comentarios