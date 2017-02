El Pleno exige metro y Cercanías en Cartuja

El Pleno ha aprobado prácticamente por unanimidad la moción presentada por el PP, que ha contado con varias enmiendas socialistas, para mejorar la movilidad en el entorno de la Torre Sevilla y la Isla de la Cartuja, principalmente impulsando el metro, el Cercanías, los autobuses y las bicis.

La moción recoge instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno a que, junto al Ayuntamiento, suscriban un convenio para realizar de forma progresiva la red de metro, priorizando los tramos de mayor demanda; así como pedir al Ministerio de Fomento a que inicie los trabajos para prolongar la línea C2 de Cercanías desde la Cartuja a Torre Sevilla, con la inclusión de un apeadero en la zona y otro en la Pablo de Olavide, además del enlace con la Línea 1 del metro en la estación Blas Infante.

Se apuesta por crear un billete único para autobuses, metro y tren y se aboga por proceder a la reordenación de las paradas de autobuses en el entorno de la Torre Sevilla, así como se articulen las medidas necesarias para la ampliación de las actuales estaciones de bicicletas.

En su exposición, el concejal del PP Jaime Ruiz ha mostrado su preocupación por el gran volumen de vehículos que soportan las vías del entorno de la Cartuja, a lo que se sumarán los usuarios y trabajadores de la Torre Sevilla, que aún no se encuentra a pleno rendimiento, y la próxima apertura de CaixaForum. Espera que las líneas 2 y 4 se materialicen, añadiendo que "ya que se ha rechazado por parte de la Junta de Andalucía el puente de transporte colectivo", por lo que insta a que se dote la zona de nuevas medidas.

Asegura que se han hecho cosas "pero no todas las recogidas en la planificación de movilidad de la zona", mencionando la glorieta prevista frente a la gasolinera de Torneo, la entradas del puente del patrocinio dotada con seis carriles, teniendo una gran mediana, o la reorganización de autobuses.

TRAS PINO MONTANO, EL TRAMO DE SEVILLA ESTE

Ante ello, el concejal delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha señalado que la ciudad no se puede permitir la construcción de las tres líneas de metro a la vez, lo que costaría 3.700 millones, sino que apuesta por su desarrollo por tramos, priorizando la 3 desde Pino Montano al Prado de San Sebastián, para lo que aboga por un trabajo conjunto entre las distintas Administraciones. Tras ello, se apuesta por seguir con la 2 de Sevilla Este a Gran plaza y la 4 de Sevilla Este-Gran Plaza hasta Hospital Macarena.

Además, anuncia que se van a reestructurar las 25 líneas el Consorcio de Transporte y las seis de Tussam que llegan a la zona y ya funciona la lanzadera exprés entre Torre Triana y Blas Infante. A esto suma que este fin de semana se han abierto 2.300 plazas en al zonas aledañas a Carlos III y se promueve el carril para vehículos de alta ocupación (VAO) para la entrada por el Aljarafe.

CS INSTA A TOMAR MEDIDAS CONCRETAS Y A CORTO PLAZO

El portavoz de Cs Javier Millán ha asegurado que no puede entender cómo a una semana de la apertura del CaixaForum la propuesta del PP sea instar a la construcción de las líneas del metro y del Cercanías. "Eso no soluciona a corto plazo la situación", señala, tras instar a actuar al Consistorio para que ponga en marcha un plan de movilidad, actualmente en redacción.

Además, critica que se pretenda hacer ver que es financieramente sostenible construir en bloque las líneas del metro e insta a dejarlas "fuera de la batalla política porque el que pierde es el ciudadano". "La ciudad no puede renunciar a la red de metro, pero con menos demagogia y priorizando tramos concretos", subraya.

PARTICIPA PIDE SOLUCIONES EN SUPERFICIE, "MÁS BARATAS Y RÁPIDAS"

La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, se muestra sorprendida por el hecho de que ahora se alerte de "unos problemas de movilidad que PSOE y PP ya conocían antes de que se pusiera en marcha el proyecto". Apuesta por la mejora de la red de autobuses y de bicicletas y también del Cercanías, aunque considera que no sirve si no se reponen los servicios suprimidos o se mejoran algunas líneas, entre otros.

Respecto al metro, señala que las Líneas 2 y 4 son "irrealizables", abogando por soluciones en superficie, más sostenibles y a corto plazo. "No podemos estar 20 años más con estos problemas graves de movilidad", sentencia, señalando que con una sola línea de 1.000 millones se pondría la red completa del sistema en superficie.

IU APUESTA POR IMPULSAR EL CERCANÍAS

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, afirma que para el PP el metro es "cartón pluma" y señala que Espadas ha ido a pedir la Línea 3 a Madrid y ahora los populares pidan dos más. "Al final vamos a tener la red completa", ironiza, y se pregunta si "el firme compromiso de Rajoy con Sevilla era tener un ministro de Interior que no sale de Sevilla".

Lamenta que el PP hable del Cercanías cuando había dos millones de euros en el presupuesto estatal que no se han ejecutado para ello, a la par que "se carga la red de Cercanías andaluzas, con un 20 por ciento de menoscabo de pasajeros". Considera que "hasta que no se ponga en valor la red de Cercanías, con un billete único, y se amolden los horarios "para nada servirá tener más kilómetros porque será inútil al no estar puesto en valor".

Comentarios