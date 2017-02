En el intenso arranque de La Gran Belleza, la obra maestra de Paolo Sorrentino, la jet set romana se daba cita en una espectacular terraza de un edificio romano. Allí estaban nobles, políticos, periodistas, actores, artistas, intelectuales y, también, invitados que desentonaban aunque se dejaban llevar por el glamour que destilaba cada rincón. Con unas versiones remasterizadas de Rafaella Carrá como Far L´amore, Sorrentino nos adentra en una especie de coto privado en donde sería harto improbable la entrada para el resto de los mortales que alguna vez hemos visitado la Cittá Eterna. El Celta llevaba diez años sin pisar moqueta; la Europa League la veíamos por la tele y, los jueves, eran un día más de cada semana. Un día de transición, de quietud, de páramo mientras esperábamos la llegada del fin de semana. Esas fiestas las veíamos de lejos, con envidia sana, casi como cuando uno se sienta en el cine. El celtismo se ponía cómodo delante de la gran pantalla para soñar que podría estar en ese edificio centenario en la Piazza Colosseo nº9 al lado del Anfiteatro Flavio; o en el espectacular apartamento de Piazza Navona, o en el Palazzo Sacchetti en Vía Giulia donde la jet airea sus vergüenzas y se olvida de los problemas del día a día. Solamente disfrutar y pasarlo bien.

Pero Berizzo tenía ganas de poder acudir a una de esas fiestas como las del escritor Jep Gambardella, que tan fantásticamente encarna el actor Toni Servillo. Acudir aunque fuese con una invitación con fecha de caducidad. Y diez años después, al Celta le llega una invitación para poder acudir a una de esas fiestas y, lejos de achicarse, el equipo celeste quiso no desentonar, se vistió sus mejores galas y decidió codearse con la alta sociedad de la Europa League como Ajax o Shakhtar Donetsk. Dos equipos programados para ser de Champions League y que no esperaban a un Celta tan respondón. Y el Celta destiló glamour y fue un buen invitado en el Palazzo Brancaccio. Lejos de amilanarse, de estar descontextualizado, fue capaz de quedar incluso a la altura o mejor que Jep Gambardella. El Shakhtar era el anfitrión, el que todos daban como uno de los VIPS más destacados de esa terraza llamado Europa League. Eran la envidia de muchos invitados que, de reojo, querían ser como ellos, vestir como ellos, bailar como ellos. Era el mejor anfitrión, no tenía fisuras, no había recibido ningún palo y contaba por éxito todas sus fiestas como local. Llevaba un pleno en la Europa League e incluso había ganado en Vigo.

Pero no quería el Celta desaprovechar esa invitación tan exclusiva. Sabía que podía ser la última vez que estuviese en una de esas fiestas. Esos trenes que hay que aprovechar porque no sabemos cuando volverá el equipo vigués a poder pisar un Palazzo entre el champán y el foié. Pero quería Berizzo que su Celta no desentonase en selecto grupo de invitados y que, además, buscase la Gran Belleza. Y la encontró. Vaya si la encontró en Jarkhov: 21 remates, 11 a portería, 20 asistencias, 593 pases y 55,5% de posesión contra uno de los mejores equipos de la Europa League. Una exhibición de ataque contra un equipo Top. Como desnudar al anfitrión en su propia casa. Semejante despliegue futbolístico, de atrevimiento, capacidad ofensiva, pasión, fe en un sistema y en una idea de fútbol, la recordaremos por su estética y bella factura. Imagino al Toto Berizzo, dentro de unos años, cuando ya sea uno más en esa terraza romana de la jet set, apelando a la humildad y, cual Jep Gambardella, contestando a algún otro VIP que le pide que saque pecho: “Yo solo busco la Gran Belleza”.

Comentarios