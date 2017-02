El dinoseto se convierte en meco del entroido

Un dinoseto montado en una bicicleta cargada de nuevo proyectos para Vigo perseguido por un fantasma que le pone palos entre las ruedas. Este es el meco del entroido vigués. Una alegoría política de no muy difícil interpretación aunque cada cual es muy libre de hacer su propia lectura que para eso estamos en carnaval. Como manda la tradición su entronización ha marcado el inicio de la fiesta, un año más en la porta do sol, kilómetro cero de las grandes celebraciones de la ciudad, salvo las del Celta, claro. Cientos de personas abarrotando el lugar, con charangas y comparsas dando la nota de color y musical. Pistoletazo de salida a cinco días marcados por los disfraces y la fiesta. Este sábado a partir de las seis será el gran desfile de comparsas. saldrá del nudo de Isaac peral para terminar como no en Porta do Sol. Pero como siempre y a mayores decenas de actividades para contagiar todos los rincones de Vigo de la magia del entroido, con especial relevancia aos merdeiros del casco vello, nuestra figura tradicional. Ya sólo disfrazarse y pasárselo bien con don carnal......que pronto llegará doña cuaresma.

