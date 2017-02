Fuensanta la Moneta guía su baile a través del verso de Santa Teresa

Fuensanta La Moneta guía su baile por los versos de Santa Teresa de Jesús en 'Divino amor humano', espectáculo que presenta el domingo en el Teatro Villamarta, dentro de la programación del XXI Festival de Jerez. Una propuesta donde rinde culto a la poética de la Santa de Ávila pero donde también aborda su controvertida humanidad.

La relación entre flamenco y poesía estará muy presente en la tercera jornada del certamen, puesto que Carmen Linares presenta su nuevo disco 'Verso a verso' -basado en poemas de Miguel Hernández- en la Bodega González-Byass.

De otro lado, la cantaora jerezana Melchora Ortega amplía su registro estrenando 'Melchora Ortega presenta a la Memole y su combo flamenco en por los pelos', un montaje con tintes autobiográficos en la Sala Paúl.

“Si lo pudiera contar con palabras, no lo bailaría”, confesó La Moneta. Pero el baile le tira más que las letras y la bailaora granadina no ha tenido más remedio que dar rienda suelta a una inquietud vital que anidaba en ella “hasta que comprendí mi propia visión de la vida, del amor, de la pasión, del ser humano”.

Un proceso fraguado en el tiempo y que comenzó con la lectura de las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Un libro que se convirtió en referencia de cabecera. Y, tras años acompasados por la madurez vital y artística, ha saltado con fuerza a los escenarios bajo una doble perspectiva, puesto que a los versos de Santa Teresa se le suma su humanidad, tan llena de significados como sus estrofas.

A ello contribuyó la aportación de otro poeta -Federico García Lorca-, donde en una conferencia se refiere a Santa Teresa como “la enduendada y flamenquísima“. “Ahí lo comprendí todo”, aseguró Fuensanta La Moneta, puesto que “vi la relación entre la poética y la espiritualidad” y sintió la necesidad de “expresar” lo que esos versos le aportaban por dentro.

En 'Divino amor humano' la granadina no sólo tiene en cuenta la poesía de Santa Teresa, sino también su controvertida dimensión humana, no exenta de tensiones tanto en el ámbito religioso como fuera de él. Y es que el conocimiento de su poesía condujo su curiosidad hacia su vida y sus logros. “Fue una mujer de bandera, revolucionaria. Yo la admiro”, explicó ante los medios de comunicación.

El baile de La Moneta se envuelve con la guitarra de Luis Mariano y Paco Luque, éste último vinculado al rock con sonido flamenco. La joven Aroa Palomo estará al cante, además del violín de Yorrick Troman y el compás y el baile de Raimundo Benítez y María 'La Manzanilla'. Se trata de un ecléctico grupo de excelentes músicos. Seis números conforman el programa del espectáculo: malagueña, mariana, éxtasis, petenera, soleá y bulería.

No obstante, antes del espectáculo de La Moneta en el Teatro Villamarta, la vinculación del flamenco y la poesía estará presente en la Bodega González Byass en el Ciclo 'Flamencos y poetas' con Carmen Linares. La cantaora jienense presenta su nuevo disco 'Verso a verso' basado en poemas de Miguel Hernández. Estará acompañada por la guitarra de Salvador Gutiérrez, el piano de Pablo Suárez, el contrabajo de Josemi Garzón, la percusión de Karo Sampela y las palmas y coros de Ana María González y Rosario Amador.

'Melchora Ortega presenta a la Memole y a su combo flamenco en por los pelos' es un largo y raro título para un espectáculo que bien merece una explicación. Y la cantaora la dio ante los medios: “la Memole era mi apodo cuando niña, con unos 14 años, una duendecilla pequeña y traviesa. Hemos tirado de ese apodo para rebuscarme y mostrar la música que me llevó a ser cantaora”. Pero una advertencia: “que el público sepa que no va a ver a Melchora, no a la de siempre”.

En esta singular propuesta -con guión y dirección de escena de Francisco López y coordinación musical y producción de David Lagos- Melchora Ortega amplía su registro artístico con tintes biográficos. “Cantaré a mis ídolos de siempre”. Y esa trayectoria vital tendrá tres puntos de vista: la de la Memole -esa Melchora adolescente-; la de Inma -esa Melchora madre de tres hijos- y la de Melchora -ese sobrenombre artístico vinculado a su cante-.

Comentarios