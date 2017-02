¿Es arte 12 preservativos en un cordel?

Si no es un experto del arte contemporáneo, puede que vaya a Arco y se quede con que ha visto unos papeles por el suelo con preservativos colgados o un tronco partido por la mitad en una mesa. Que lo simplifiquemos todo.

Pero los galeristas lo explican de una forma más detallada: "Hay un piano de cola cubierto con papel de seda y, de punta a punta del stand, hay un cordel con doce preservativos y trece pañuelos de colores con los mismos tonos que los papeles de seda que hay en el suelo", dice Javier Martín, de la galería Adora Calvo, sobre la obra de preservativos que tanto llama la atención a los visitantes.

Y si nos vamos a la galería ADN, donde se encuentra ese "tronco partido por la mitad", Miguel Ángel Sánchez, su propietario, explica que es una metáfora de que cualquier circunstancia acaba tendiendo a la entropía sea de forma natural, como en este caso, o por una acción violenta.

"Prostitución del arte"

¿Y los estudiantes de Arte qué piensan? Por los pasillos nos topamos con Dani y Carlos, de la Universidad de Salamanca. "Cada una de las galerías expone una obra de un tipo, pero todas del mismo artista. Se exponen cinco estilos diferentes para ver si una le gusta a algún ricachón y la vende: es la prostitución del arte", se lamenta Carlos. Su compañero Dani piensa parecido, que "si cuela, cuela, y pegas el petardazo".

Más adelante, Celia, que estaba junto a la ya comentada obra de la galería Adora Calvo, cuenta que la obra le encanta. Su amiga María no está nada de acuerdo: "No me dice absolutamente nada; me parece un montón de bolas de colores".

Fueron varios los que criticaron esas obras que consideraban algo estrambóticas, las típicas que salen en televisión y que pueden dar una imagen distorsionada de Arco. Aunque Miguel Ángel Sánchez sale en defensa de los artistas: "Todos hablamos, pero algunos tienen la virtud de hacer poesía y otros somos más prosaicos".

Si todavía no ha ido y quiere ver quién lleva la razón, tiene este fin de semana para hacerlo, para disfrutar (y criticar) 200 galerías de 27 países diferentes.

