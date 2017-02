"Con un firma aquí y aquí se cuelan todas las cláusulas abusivas"

Jueves por la mañana, una treintena de personas esperan en el pasillo de la segunda planta de los juzgados de Capitán Haya en Madrid a que les llamen por su nombre. Detrás de la puerta tienen la esperanza de poder recuperar lo que consideran que es suyo y que durante años han pagado en forma de cláusula suelo. Eso en el mejor de los casos, otros llegan allí buscando ayuda para que no les quiten lo único que les queda, su casa.

Cuando cruzan la puerta lo que se encuentran es una sala amplia, mucho más luminosa que el pasillo, por la que se reparten abogados y trabajadores del Servicio de Orientación Jurídica que presta de manera gratuita el Colegio de Abogados de Madrid dónde cada vez son más los que buscan asesoramiento hipotecario. en 2016 lo hicieron 1.300 personas.

Isidro Moreno, abogado y coordinador de este servicio reconoce que todavía muchas veces se siguen preguntado cómo es posible que hayan firmado ante notario las escrituras hipotecarias que les llevan. Hace años, se responde, se confiaba plenamente en los directores de las entidades financieras. "Lo que decían iba a misa". Pero también se tenía la seguridad de que los notarios iban a revisar la escritura, y si en ellas encontraban algo abusivo no se iba a firmar. "Ahora hemos visto que no ha sido así".

Pedro Rodríguez, también abogado especialista en hipotecario del turno de oficio, es todavía más crítico con el papel que han jugado los notarios. Hojea con rapidez la copia de la escritura que ha dejado sobre su mesa Javier, una de las personas a las que atiende hoy. Busca la clausula 6 bis. Se nota que sabe dónde buscar. Es la cláusula que recoge que por impago de cualquiera de las cuotas se puede reclamar la totalidad del préstamo de forma anticipada.

"Cualquiera de las cuotas es un euro, un céntimo, un día de retraso. Se rompe el contrato y se reclama todo. Esto es una bomba de relojería que tienes activada en el salón de tu casa durante 30 años. El notario no se lo ha dicho jamás y el banco menos" .

Javier asiente con la cabeza, mientras busca los recibos que mes a mes ha ido pagando al banco, al que subrogaron su hipoteca después del proceso de fusiones de las cajas. Quiere reclamar lo que está convencido le han cobrado de más por la cláusula suelo. "No puedo pagarme un abogado, no estoy en el mejor momento, y vengo a que me ayuden" .

El incremento en el número de consultas hipotecarias ha hecho que aumenten a tres los días de consulta a la semana para poder atender a unas 360 personas que por su situación económica no pueden pagar a un abogado.

Hay quienes estando al corriente de pago quieren que les devuelvan lo que les han podido cobrar de más por la clausula suelo o los gastos de constitución de la escritura del préstamo hipotecario. Eso en el mejor de los casos. Otros muchos intentan por todos los medios evitar el lanzamiento de su casa, procedimiento que pueden parar si demuestran que existe una cláusula abusiva.

Yo, reconoce Pedro, soy abogado especializado en hipotecario y muchas veces me cuesta entender las escrituras en una sola lectura. "No pueden leer en 5 minutos hojas y hojas de conocimiento técnico complejo, personas que no lo tienen, y pretender que decidan en un momento sobre el contrato más importante que van a firmar en su vida. Eso no se hace con un firma aquí y aquí". "Así es como se cuelan todas las cláusulas abusivas"

