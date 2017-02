Iborra decide el derbi

Cada derbi es una historia diferente, particular, repleta de detalles y matices propios, pero, en los últimos años, hay un guión común en la gran mayoría de los choques: la superioridad del Sevilla sobre el Betis. En los años que dura el proyecto diseñado por las plataformas, con buena intención pero nula capacidad, la diferencia que, advirtieron, eran inexistentes entre clubes, por las posibilidades de cada uno, han crecido de forma desesperante para los béticos.

Los jugadores del Real Betis Rubén Castro (d) y Petros Matheus dos Santos, se lamentan tras un fallo en una jugada / JULIO MUÑOZ (EFE)

Evidentemente, éste derbi también tiene su particular historia. El Betis fue muy superior en la primera parte. Más intensidad, más fútbol y más ocasiones. De hecho, Durmisi adelantó al conjunto verdiblanco en el marcador después de que Franco Vázquez dejara pasar el balón por su sitio en la barrera. Frente al Betis, un Sevilla que parecía no jugar un derbi. Indolente, pasota, sin garra... lamentable. Ni tan siquiera tiró a puerta. Sampaoli cometió un tremendo error que subsanó, en el descanso, para conseguir la victoria: Iborra se quedó en el banquillo. Sin embargo, al Betis le falta la pegada, la calidad, para matar al Sevilla en cuarenta y cinco minutos. Repasen el partido de Sanabria y su precio.

La presencia del gigante, alma de este equipo, y el miedo del Betis cambiaron las circunstancias del partido. Cuando llegó el momento de la verdad, la defensa verdiblanca tembló y le arrebataron los puntos. En el primero, Iborra se paseó en el área y en el rechace también se encontró solo Mercado. En el segundo, claro fuera de juego de N´Zonzi que termina con otra jugada de patio de colegio.

El defensa brasileño del Sevilla Gabriel Mercado (c) celebra con su compañero, el francés Wissam Ben Yedder (i), su gol ante el Betis, / JULIO MUÑOZ (EFE)

Los aficionados béticos están en su derecho de quejarse por esta jugada, pero deberían añadir otra queja a los que confeccionaron este equipo, que no tuvo la integridad mínima para aguantar un resultado, la calidad para definirlo o el banquillo para intentarlo cuando el marcador se les puso en contra.

El centrocampista del Sevilla Vicente Iborra (d) remata un balón ante el defensa francés del Betis Aissa Mandi (c) / JULIO MUÑOZ (EFE)

No hay más. Con dos golpes el sevilla noqueó a su rival y presentó, una vez más, su candidatura al título. El Betis debe tener cuidado. Se buscan excusas cada vez que se tuerce el camino, pero nunca soluciones. El calendario se complican y las victorias no llegan. Mientras se busquen obsesivamente enemigos externos se pierde un tiempo precioso para hacer las cosas bien. Posiblemente sea un buen camino para mantener el sitio dentro del club, pero, en absoluto, para que las diferencias con el Sevilla, con las mismas posibilidades, no sean tan escandalosas.

FICHA TÉCNICA

Real Betis (1): Adán, Piccini, Mandi, Pezzella, Tosca (Jonas Martin, minuto 74), Durmisi, Petros (Felipe Gutiérrez, minuto 88), Rubén Pardo, Dani Ceballos, Sanabria (Álex Alegría, minuto 75) y Rubén Castro.

Sevilla FC (2): Sergio Rico, Pablo Sarabia (Ben Yedder, minuto 46), Mercado, Nico Pareja, Rami, Escudero, N’Zonzi, Nasri, ‘Mudo’ Vázquez (Iborra, minuto 46), Vitolo y Jovetic (‘Tucu’ Correa, minuto 82).

Goles: 1-0, minuto 36: Durmisi. 1-1, minuto 56: Mercado. 1-2, minuto 75: Iborra.

Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Cartulinas amarillas para N’Zonzi, Pablo Sarabia, Tosca, Piccini, Nico Pareja y Durmisi

