Dos errores defensivos impiden la victoria del Xerez CD en La Juventud

XEREZ CD 2 LA PALMA CF 2

El Xerez C.D se dejó dos puntos en La Juventud en un partido con dos partes claramente diferenciadas. En la primera, difícil que un equipo en casa goce de tantas oportunidades de gol y no acaba ganando. Hasta seis claras tuvieron los azulinos en esos cuarenta y cinco minutos, con José Vega y especialmente Carlos Álvarez en estado de gracia, que traían por la calle de la amargura a los laterales onubenses.

Pero en la segunda, el panorama iba a cambiar. El técnico de La Palma rectifica con cambios el desajuste defensivo de su equipo , varía el sistema y le gana claramente la partida a su colega, un Vicente Vargas, que no estuvo inspirado en el banquillo y posiblemente tampoco eligiendo el once. Y es que no parece fácilmente entendible, que saliera con Israel de central, acompañando a Kevin que llevaba dos semanas sin jugar –por ahí llegó el primero gol-, y dejara en el banquillo a Orellana.

Apenas rebasado el primer minuto de juego, La Palma se iba a adelantar en el marcador gracias a Diego, que se aprovecharía de la indecisión y posterior error de Kevin para batir de fuerte disparo a Álex, que defendía el marco. El Xerez reaccionaría a base de buen fútbol y a ratos barriendo a su rival del campo. En las bandas tenía un filón. Carlos Álvarez, el mejor del equipo, apuraba línea de fondo tras salir de un regate y centra a la cabeza de Carrión, que remató por encima del larguero. Primera aviso serio del Xerez. Cuando no era siete azulino era en la banda contraria José vega. Un centro del extremo lo estuvo a punto de convertir en gol Carlos, pero no estuvo acertado en el remate. Alberto probó fortuna desde lejos, pero su lanzamiento lo estrelló en el cuerpo de Rafa Navarro. Atento siempre al rechace Pedro Carrión que remató de cabeza sin puntería. Se había cumplido un cuarto de hora de partido y parecía estar cerca el empate. Lo estaba mereciendo el Xerez C.D La única de los onubenses llegaría en una galopada desde su campo de Romero, que tras irse en velocidad de tres contrarios no encuentra socio que termine con éxito la jugada. El empate, a los veinte minutos lo establecería Alberto de fuerte disparo que se envenena al tocar en un defensa. Carrión las ganaba casi todas por arriba, pero no estaba certero en el remate. David Narváez le daba la vuelta al partido con un buen lanzamiento ajustado al palo. El Xerez CD era una auténtica apisonadora y el resultado se antojaba hasta corto. Pero, los azulinos se empeñaban en emborronar en defensa lo que tan bien hacían en ataque. Ahora, el regalo iba a ser de Alberto, al que le roban la cartera cuando se entretiene buscando un pase correcto. Sosa engancharía un disparo imposible para Álex. Otra vez vuelta a empezar. El Xerez CD lo supeditaba casi todo a la genialidad de Carlos Álvarez que, apunto está de marcar un jugada en la que sienta literalmente a su par tras romperle la cintura. Su posterior disparo se marcharía fuera por poco. Así se llegaría al descanso

En la reanudación las cosas iban a cambiar. El entrenador de La Palma modificó el equipo, cambió el sistema y cortaría las alas al rival, que ya no era tan profundo en las bandas. El primer aviso en esa segunda parte iba a ser del conjunto jerezano. Una falta cerca del córner que saca José Vega y que remata de cabeza Kevin por encima del travesaño. A los trece minutos lo intentaría Narváez tras una pared con José Vega. Su duro lanzamiento, lo sacaría con apuros el guardameta Fernando, titular en La Juventud, tras el accidente de tráfico que sufría hace unos días el portero titular. El partido ya no tenía ni la calidad de la primera parte, ni su frescura y chispa. También contribuyó a eso con los cambios Vicente Vargas. Y es que quitó del terreno de juego a Carlos, a José Vega y a David Narváez. El equipo azulino lo entregaría todo a alguna jugada aislada a balón parado para ganar un encuentro que pudo sentenciar en la primera parte. Se escapan dos puntos en casa que eran claves, si tenemos en cuenta los resultados de la jornada y que el próximo domingo visita un campo muy difícil como el de Cartaya.

FICHA TÉCNICA:

XEREZ CD: Álex, Guerrero, Quirós, Kevin, Isra, Agu (Javi), Carlitos (Juan Benítez), Alberto, Carrión, Narváez (Orellana), Vega (Javi)

LA PALMA CF: Fernando,Dani, Romero, Rafa Navarro (Emilio), Marroco, Fofi, David (Antonio), Sosa (Galleti), Diego, Manu Calle, Fermín

Incidencias: Encuantro disputado en la Juventud y dirigido por el colegiado sevillano, López Brito, mal auxiliado por sus ayudantes.

Antes de comenzar el partido, Pablo Aguilar, jugador de La Palma tuvo que ser trasladado a un centro sanitario con 41 grados de fiebre

