Tamayo y Edu Villegas vuelven a salvar los muebles

Dos empates consecutivos, éste último en tierras onubenses, donde el equipo azulino, que no tuvo la suerte de cara, sólo logra un punto que no despeja dudas.

Comenzó el encuentro con el equipo muy enchufado, sabedor de que sólo le valía en triunfo tras empatar en casa frenta a La Roteña. El primer minuto de juego daba la primera oportunidad al Xerez Deportivo FC. El remate de Javi Tamayo se iba al larguero y se transformaba en la primera oportunidad desaprovechada. El delantero azulino tendría un par de ocasiones más en la primera mitad, pero no estuvo acertado apra rematar la faena, en algún caso cuando el gol parecía cantado . Sin goles se llegaría al descanso, en un partido como se esperaba, muy disputado entre los dos equipos.

El Xerez DFC había dominado la mayoría de fases de la primera mitad e incluso había hecho méritos para haber entrado a los vestuarios yendo por delante en el marcador, pero no fue así.

La charla de Juan Antonio parecía que había surtido efecto. Los jugadores saltaron al campo más enchufados. La Olímpica Valverdeña comía terreno a los xerecistas en algunos compases, pero el equipo azulino volvería a disponer de diferentes ocasiones para ganar. El portero estaba acertado en una jugada de Javi Tamayo, en la que el delantero se plantaba solo delante de la portería en una buena contra. La Olímpica Valverdeña hacía el 1-0 tras un mal pase de Joaqui en defensa. El equipo local robaba el balón en zona de peligro y Braulio definía perfectamente delante de Edu Villegas. Esto haría reaccionar a los xerecistas, que se pusieron manos a la obra para buscar al empate. Primero fue Guille el que lanzó una falta a la madera. La barrera había tocado el balón con la mano, aunque el árbitro no lo vio así y no decretó penalti. El fútbol continuaba y Olmo también le daría al larguero en las jugadas posteriores. El empate llegaría gracias a la calidad de Guille y Tamayo. Los delanteros se asociarían a la perfección y el primero asistiría al segundo, que remataba para poner la igualada en el marcador. Los xerecistas tendrían alguna ocasión más para sentenciar el encuentro, pero sería la Olímpica Valverdeña el equipo que dispondría de la ocasión más clara para desequilibrar el marcador. Edu Villegas desbarataba una clara ocasión en la que Ordoñez lo fusilaba sin piedad dentro del área.

Un punto que sabe a poco y que no permite al Xerez DFC meterse en los puestos de ascenso a Tercera división, donde debería estar por presupuesto hace mucho tiempo.

FICHA TÉCNICA:

Olímpica Valverdeña: Nacho, Mario, Ángel, Germán, Antón, Pachón, Rafa Toro (Ordóñez 78'), David, Braulio, Samu (Luis Ligero 76') y Loren.

Xerez Deportivo FC: Edu Villegas, Adri (Benítez, 82'), Borja (Padilla, 74'), Joaqui, Antonio, Moreno (Olmo, 74'), Copero, Barba, Cuenca, Tamayo y Guille.

Goles: 1-0: Braulio (70'); 1-1: Javi Tamayo (83').

Árbitro: Manuel Terrón Illescas. Amonestó a los locales Pachón, Braulio, Luis Ligero, Rafa Toro y Ángel y a los visitantes Cuenca y Moreno.

Incidencias: Partido correspondiente a la 26ª jornada de la División de Honor, disputado en el Estadio Javier López.

