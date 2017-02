"Hemos hecho méritos para ganar"

El empate en Valverde no colmaba las aspiraciones del técnico azulino, que durante las jornadas previas al partido había resaltado la importancia de ganar en Huelva. Además, el técnico se marchaba contrariado porque pensaba que "el equipo ha hecho méritos para ganar el partido. No es normal que en un partido a domicilio se vean tres o cuatro balones al palo y ocasiones de gol. El rival nos ha marcado prácticamente en la primera ocasión en la que se acercan. Ahora no estamos en una dinámica positiva y se nota porque creo que el equipo ha hecho méritos suficientes para ganar. En el fútbol muchas veces es complicado encontrar explicaciones. La única solución es el trabajo y tener un poco más de acierto de cara a gol".

En los últimos minutos de partido, las ganas xerecistas de remontar convirtieron "el partido en un correcalles porque el empate no era un buen resultado para nosotros. Teníamos que arriesgar y se han visto ocasiones en las dos áreas, de ahí la gran intervención de Edu. Pero por otro lado, hemos sufrido un fuera de juego de Copero, que creo que no era. Era un cara o cruz. No me gusta, pero no quedaba otra. El equipo ha mejorado en cuanto intensidad y los jugadores han dado lo que han podido. No puedo tener ninguna queja de ellos".

