Susana Díaz pide que el pacto contra la violencia de género esté listo en 4 meses

La presidenta andaluza Susana Díaz ha llegado a Valencia y ha dejado claro que no ha venido a hablar de su futuro político, sino a celebrar el día de Andalucía. "Por respeto a mi tierra y a los ciudadanos de Andalucía no me voy a distraer en hablar ni de mí ni de nada que no sea de la celebración del Día Andalucía (...) Sería feo que yo aprovechara para hablar de mí, no lo vería lógico", ha aseverado la dirigente socialista, quien ha destacado además que el PSOE está en pleno debate sobre cuestiones como las tratadas en la conferencia económica de ayer.

Una línea parecida, la de Susana Díaz, muy similar a la que ha seguido el presidente valenciano Ximo Puig, que acompañaba a la presidenta andaluza en el acto. "Como decía Gramsci, la vida es tomar partido", ha deslizado Puig, que ha recalcado que ya habrá tiempo más adelante para tomar partido.

Violencia de género

Uno de los temas sobre los que ambos han hablado en este acto ha sido la violencia de género. Sobre esta cuestión, ambos han coincidido en que es "insoportable", pero Susana Díaz ha dado un paso más. La presidenta andaluza ha pedido a la subcomisión del Congreso que en dos meses tenga redactado un documento para abordarlo en una conferencia de presidentes con la Federación Española de Municipios y Provincias y también con el CGPJ y que en 4 meses se pueda suscribir el pacto nacional contra la violencia de género.

