La iglesia, el retrato de Paco Vázquez y el entroido coruñés

El mejor entroido es el choqueiro. Si piensas que en realidad el carnaval es el tiempo de la crítica, la socarronería, el jugar a ser lo que no se es. Y el juego con el conocido desde el disfraz que esconde la personalidad. El entroido choqueiro permite la crítica inteligente. Hay superávit de curas y algún Papa u obispo en el Carnaval de A Coruña tras la polémica del cartel municipal. Además de la comparsa de Amigos da Xoldra, que subrayó su tema estrella este año, que ya iba por ahí. El retrato de Paco Vázquez, con ese traje de Embajador, ha reinado en las calles sobre todo por un ciudadano que incluso ha colocado en la parte superior de su marco móvil la cifra de 18 mil euros que costó el cuadro. No hemos visto a Arsenios Fernández de Mesa, aunque merecimientos no le faltan. No hay que ser impacientes, queda mañana la explosión de la Calle de la Torre. Trumps, Rajoys y corrupción están presentes con Os Maracos y mil choqueiros más. >Y el entroido vistoso, con los disfraces imposibles, la animación de los Kilomberos,Pantaleón, MOnte Alto a Cien. Con más disfraces familiares y una reactivación del grupo intergeneracional. De nuevo la labor de cientos de docentes en la escuela, en el instituto ayuda a las familias a conectar con una tradición ancestral. Mañana festa rachada. E pur se muove.

Un buen resumen del entroido 2016 realizado por Sabrina Zanni.

