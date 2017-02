Esperas de 2 ó 3 horas para declarar por videoconferencia

Los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial denuncian la sobresaturación del servicio de declaraciones por videoconferencias por falta de funcionarios y mala organización. Critican que hay esperas de dos y tres horas por parte de trabajadores y de ciudadanos para cumplir con el trámite y suspensiones continuas de juicios por este motivo. Hasta el momento estas carencias se estaban superando, dicen, por la entrega de los propios funcionarios que asumían labores que no eran suyas.

Han acordado en asamblea que no se practiquen videoconferencias sin su presencia y no realizar ninguna si hay juicios en sala. Critican que la Dirección xeral de xustiza cumpla en amortizar plazas y no en crear las que se acomoden a las necesidades del servicio. No ha habido aumento de empleados aunque ahora tienen que atender la videoconferencias.

Denuncian además que se ven obligados a perder hasta dos horas en desplazamientos entre juzgados para atender diferentes videoconferencias.

