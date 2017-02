Pelegrín: “No hay que obsesionarse por no ganar dos partidos seguidos”

El Elche C.F. se ha estancado en la duodécima posición en Segunda División, a siete puntos de la promoción de ascenso y a la misma distancia del descenso. El conjunto ilicitano no ha sido capaz en las 27 jornadas que se han disputado de enlazar dos victorias consecutivas.

El capitán del Elche, Sergio Pelegrín, fue el autor del gol ilicitano ante el Huesca, que al menos significó rescatar un punto en el Martínez Valero ante el difícil y combativo equipo oscense que dirige el ex del Elche Juan Antonio Anquela.

Pelegrín ha comentado que "no hay que obsesionarse por no ganar dos encuentros seguidos. Al equipo no se le puede reprochar nada. Afrontamos el partido del domingo en el estadio del Levante con la máxima confianza. Buscaremos la victoria ante el líder, y así cada jornada, intentando sumar para estar lo más arriba que podamos".

El Elche de Alberto Toril lleva tres jornadas sin conocer la derrota, pero sólo ha sumado cinco puntos tras ganar en Lugo y empatar en casa con UCAM y Huesca. Son pasos muy cortos para recortar las diferencias con la zona de promoción de ascenso que sigue a siete puntos.

Comentarios