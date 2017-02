C's presenta una moción in voce para garantizar el transporte a alumnos de Gran Alacant

Santa Pola ha celebrado el pleno correspondiente al mes de febrero. Los grupos presentaron un total de cinco mociones. Todas salieron adelante menos la planteado por el Partido Popular.

En primer lugar, la presentada conjuntamente entre Compromís y Esquerra Unida que buscaba pedir la supresión de la barrera electoral del 5% generó debate y se terminaron votando los tres acuerdos por separado. También fueron aprobados los nueve puntos de la moción por una nueva regulación del sistema eléctrico y del mdoelo energético español presentada en solitario por Compromís.

Sin embargo, la moción presentada por Ciudadanos Santa Pola se aprobó tras un receso ocasionado por una enmienda parcial in voce planteada por Sí Se Puede Santa Pola. La agrupación planteaba modificar el planteamiento de los acuerdos. El primero de los puntos pedía que se fomentase la creación de viviendas turísticas por aprte del Ayuntamiento, pero Sí Se Puede Santa Pola consideraba que debía expresarse de otra manera ya que a su entender era algo que ya se venía haciendo, por lo que terminó por aprobarse con la modificación.

También se aprobó la moción para rebajar el IVA de los productos de higiene íntima demandada por Esquerra Unida. No así la del grupo Popular que buscaba velar por los derechos lingüísticos en la Comunidad y no que hubiese discriminación en la función del mdoelo lingüístico en el que reciban la enseñanza. Fue la única moción que no salió adelante. Incluso la in voce planteada por la formación naranja que pedía garantizar el transporte escolar de los alumnos de grado medio y bachiller de Gran Alacant salió adelante.

Se planteó incluso que en el tiempo que la Conselleria daba una respuesta a la aplicación de esta cobertura, el Ayuntamiento podía subvencionar de alguna forma las tarifas para los estudiantes.

Los puntos del día también se llevaron adelante, entre ellos la aprobación del nuevo logo de la Casa de Cultura y manual de usos.

