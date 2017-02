Concha Liaño, por la libertad de las mujeres

Concha Liaño trabajó por abrir los ojos a las mujeres que habían sido relegadas a un espacio doméstico. Estaba convencida de que la lucha no tenía que ser contra los hombres, sino por las mujeres. Para que fuesen capaces de salir del somentimiento impuesto por una sociedad mahcista. Ayudó a su formación a través de la Federación de Mujeres Libres. Desarrolló su labor en plena Guerra Civil donde formó parte de las milicianas que buscaban demostrar al hombre que la contienda no era patrimonio masculino, sino que la mujer era capaz de enfrentarse a cualquier situación de la misma forma que lo hacían los hombres. Liaño murió orgullosa de su lucha, y la de sus compañeras, sin embargo murió pensando que la mujer jamás saldría de la marginalidad a la que la relegaban los hombres porque estos no iban a ceder su espacio. Estaba segura de que para conseguirlo era necesario que las mujeres se ayudasen a ver la situación real.

¿Qué es el espacio "Romper con la invisibilidad de la mujer en la historia"?

Las mujeres, a lo largo de la historia, han hecho cosas importantes pero no se ha contado, porque no se valoraba su aportación. Las mujeres siempre han hecho sociedad, pero su invisibilización nos ha privado de una serie de modelos y referencias que hace que parezca que las mujeres siempre están empezando.

En la sección "Romper con la invisibilidad de la mujer en la historia" de Hoy por Hoy Elche, recuperamos algunas de estas mujeres que cambiaron la historia pero no se contó.

Comentarios