Este vídeo te muestra el recorrido completo en pruebas del metro

Cuenta atrás para el metro de Granada. Falta un mes para su puesta en marcha. El consejero de Fomento ha explicado este lunes lo que queda pendiente: últimos ajustes técnicos y comunicaciones y pruebas definitivas con usuarios.

El metro de Granada comenzará su periodo de pruebas en blanco el 20 de marzo con posibilidad de que los ciudadanos que lo deseen puedan usarlo de forma gratuita. A partir del 31 de marzo, fecha prevista para su inauguración oficial, el metro comenzará a funcionar con normalidad (aunque solo por la mañana y con pocas frecuencias) con un precio del billete que rondará el euro.

Así lo ha confirmado esta mañana el consejero de Fomento, Felipe López, tras realizar el trayecto en pruebas en todo el trayecto desde Albolote a Armilla. Aunque Izquierda Unida ha vuelto a pedir hoy la gratuidad del metro, el consejero ha asegurado que la petición del pleno del Ayuntamiento para que el metro sea gratuito hasta que esté funcionando a pleno rendimiento el 15 de julio no podrá ser atendida por competencia desleal al resto de transportes; porque no podría regularse la alta demanda que conllevaría la gratuidad; porque no se ha hecho así ni en Sevilla ni en Málaga; y porque los servicios diarios que se presten (que en principio serán pocos para ir aumentando cada semana) serán completos.

El precio del metro se decidirá sobre el 15 de marzo en el Consorcio Metropolitano de Transportes. Rondará un euro y se podrá pagar con la tarjeta metropolitana. Como ocurre entre los autobuses comarcales y de la capital, el transbordo al metro se pagará con un suplemento. Por tanto, quien provenga de otro transporte no tendrá que pagar el billete entero.

El consejero de Fomento ha augurado un uso del metro con poca competencia a los autobuses. Calcula Felipe López que los pasajeros del metro serán granadinos que dejarán el coche en casa.

Tras casi una década de obras y de pérdidas millonarias en comercios de Albolote, Maracena, Granada y Armilla, el metro ha comenzado a revitalizar las zonas por donde pasa, según ha constatado los cuatro ayuntamientos y el propio consejero.

Cambios en los autobuses

El metro de Granada comenzará a operar el 31 de marzo aunque con pocos trenes y horario matinal. Hasta el 15 de julio irá aumentando servicios hasta alcanzar su plena actividad. El Ayuntamiento de Granada considera imprescindible este tiempo para ajustar hábitos de la ciudadanía y afecciones al tráfico de vehículos.

Pasado ese periodo de acomodo al nuevo medio será el momento, dice la concejala de Movilidad, Raquel Ruz, para introducir los cambios que se estimen necesarios en el mapa de autobuses urbanos de Granada. Por tanto, hasta octubre o noviembre no se introducirán estos cambios.

Los cuatro ayuntamientos por donde discurre el metro han expresado su satisfacción por el nuevo servicio y las modificaciones que supone para sus municipios. Escuchamos a los alcaldes de Armilla, Albolote y el concejal de Presidencia de Maracena.

El alcalde de Armilla ha vuelto a pedir a la Junta la construcción de un enlace peatonal y para carril-bici bajo la A-44 desde la zona del centro comercial Nevada al hospital Campus de la Salud.

