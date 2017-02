113 euros más para cada alumno de la concertada

Frente a los 2.675 euros que se va a invertir por cada alumno de la pública, habrá 2.788 euros para cada alumno de la concertada. La resta es sencilla y la balanza se inclina a favor de los segundos. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para este 2017 pactados entre PP y Ciudadanos invierten 113 euros más para los alumnos de centros concertados que para los de la pública.

A pesar de que la inversión, en bruto, es menor en la concertada que en la pública en el proyecto de presupuestos, si comparamos el total de alumnos que asumen los centros públicos de Primaria, Infantil, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con los alumnos que asumen los centros privados sostenidos con fondos públicos y la inversión que este año se destinará a ambos tipos de centros reflejada en el proyecto de presupuestos, la estadística se pone del lado de los alumnos matriculados en la concertada. En total, los presupuestos de la Comunidad van a destinar 1.719 millones a la educación publica, a todos los niveles y en todas las enseñanzas (incluidos gastos de personal docente y no docente) y 989 millones a la concertada (donde también se asumen los costes de docentes y personal de administración y servicios), sin tener en cuenta el dinero prespuestado para los cheques guardería. En los centros públicos cursan sus estudios más de 640.000 alumnos; en los concertados 350.000.

La consejería de educación cree que esa diferencia de gasto de 113 euros por alumno no es la cifra correcta, pero no aporta otra. Un portavoz del departamento que dirige Rafael Van Grieken, asegura que a la partida de gastos de personal en los centros públicos de infantil, primaria y secundaria habría que sumar otras cantidades que, sin embargo, no detalla. Por tanto, no es posible saber el dato que según la Comunidad de Madrid sería el correcto de la inversión destinada a la enseñanza en primaria, secundaria, bachillerato y FP en centros públicos, las comparables con la concertada.

Un dato más. Si la inversión total en la pública y en la concertada la comparamos con el número de centros de ambos tipos, gana también la segunda. Según el proyecto de prespuestos y los datos de personal desglosados que aporta la consejería de Educación a la Ser, se van a invertir 1.400.000 euros por cada centro público. 400 euros menos que la cantidad que se invierte por cada centro concertado: un total de 1.800.000. La balanza se inclina aquí también a favor de los centros privados subvencionados con fondos públicos

