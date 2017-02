La policía municipal denuncia a las mujeres en huelga de hambre

Dos denuncias de la policía municipal, de los días 24 y 25 de febrero, muestran las mujeres de la Asociación Ve-la luz. Dicen que hay una tercera del día 23, aunque el resguardo de la multa se les ha traspapelado. Son denuncias por ocupar más espacio del autorizado con su carpa bajo la que llevan ya 18 días en huelga de hambre para reclamar un Pacto de Estado contra la violencia machista.

"En un momento que llueve nosotros ponemos como un efecto de paraguas para que la gente que está durmiendo con nosotros no se moje. En ese momento, viene la policía y nos dice que es ocupación de la vía pública y que tiene que multarnos. Al cabo de menos de doce horas, otra patrulla nos vuelve a poner otra multa por lo mismo. Y otro día, aquí en el lateral se ponen las mantas y se pone una lona por encima de la gente que está fuera acompañándonos", explica Gloria Vázquez presidenta de la asociación.

En las denuncias correspondientes a los días 24 y 25 de febrero, los agentes municipales señalan que tienen una carpa de "4x4 metros", que no está autorizada, y que "acumulan enseres, maletas, palets, cartones y dos carros de hipermercados".

Los 25 puntos que reclaman desde la Asociación Ve-la luz. / ELENA JIMÉNEZ

Desde el Ayuntamiento confirman las tres multas y dicen que tienen que ver con una ordenanza que regula las movilizaciones. Que son recurribles y que, teniendo en cuenta que uno de los días llovió, el recurso podría prosperar. El importe de las multas podría ser de 600 euros, si se les aplica la Ley del Suelo, y de 750 euros, si se les aplica la Ordenanza de Veladores (en ambos casos sería el importe mínimo). Algo que tiene que se tiene que decidir desde la Junta de Distrito. Las mismas fuentes señalan que desde esa Junta de Distrito se quiere establecer un canal de comunicación con las mujeres en huelga para determinar cuántos días van a continuar en Sol y si van a ocupar más espacio.

Las mujeres en huelga de hambre lamentan que desde el Ayuntamiento les pongan impedimentos. "Estamos sorprendidas y no lo entendemos", subraya Vázquez, que lamenta también que la alcaldesa, Manuela Carmena, no haya pasado por el lugar desde el que están llevando a cabo su protesta desde hace 18 días. Se quejan de que muchos políticos, a título personal, pasan por allí pero que después no se traduce en apoyo de sus partidos. Tampoco han recibido la visita de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, de la que son vecinas al estar la carpa en frente de la sede del Gobierno regional.

Las mujeres de la Asociación Ve-la Luz reclaman 25 puntos para que haya un Pacto de Estado contra la violencia machista. Entre esos puntos, que se contemple el feminicidio, que sea reconocida como víctima de la violencia machista la madre a la que han asesinado a sus hijos y que se equiparen con las víctimas del terrorismo.

Comenzaron la protesta ocho mujeres, hoy son cuatro, Sara, Marina, Susana y Gloria, las que la mantienen después de haber sido hospitalizada una de ellas por segunda vez. Este pasado domingo han recibido el apoyo de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, con nombres como el de Cristina del Valle, Miriam Díaz-Aroca, Esmeralda Grao, Rosario Pardo, Pilar Ordóñez o el rapero Chojín.

La carpa de las mujeres en huelga de hambre contra la violencia machista se ha convertido además en un lugar de denuncia. Dicen que se les acercan muchas mujeres para contarles su situación y que les están prestando toda su ayuda. "Hacemos lo que no hace la Comunidad de Madrid", zanja la presidenta de Ve-la luz.

