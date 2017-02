Los veladores a la espera de la decisión del ayuntamiento sevillano

El ayuntamiento no le ha dado plazo a los hosteleros para la resolución de las alegaciones sobre los veladores. Desde la patronal confían en que la decisión se aplace y no afecte a las fiestas de primavera y que además no sea tan drástica como se planteó en un primer momento. Así lo espera Pablo Arenas, presidente de la asociación de hosteleros de Sevilla.

El presidente de la patronal de bares y restaurantes recuerda que, principalmente para los bares del centro, los veladores suponen entre el 40 y el 60 % de los ingresos en esta época del año.

