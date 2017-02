Mouriño: “Nos prohibieron taxativamente asistir a las reuniones de la obra de Tribuna”

El Presidente del Real Club Celta, Carlos Mouriño ha comparecido este lunes en rueda de prensa para hacer balance de la situación actual del club, así como de las actuaciones y obras llevadas a cabo en las instalaciones deportivas de A Madroa. Una rueda de prensa en la que Mouriño ha apuntado en primer lugar a la renovación del equipo en las Redes Sociales, en dodne se han convertido en uno de los equipos más seguidos, así como de la situación de las escuelas deportivas y las categorías inferiores del club vigués.

Mouriño ha asegurado tener notariada la oferta que reciobió por el equipo por parte de los empresarios chinos, que consistiría en 93 millones de euros, incluida la cancelación del préstamo del presidente, con la única condición de que el gobierno chino aprobase la transferencia de fondos de modo que "no estaba supeditada a la venta de Balaídos".

En lo tocante a la solicitud de la venta de Balaídos o la construcción de un nuevo estadio, Mouriño asegura no haber obtenido respuesta del gobierno local a quien ha remitido la solicitud por escrito. "Cuando tengamos respuesta, tomaremos decisiones sobre si segur por un camino u otro" ha apuntado el presidente celeste. Mouriño ha insistido en que "todo sigue exactamente igual" y en que cuando conozcan la respuesta, si es negativa, "estudiaremos otras opciones fuera de Vigo, que las tenemos" ha asegurado. El presidente celeste ha asegurado además haber hecho una encuesta por la que más del 50% de los vigueses estaban de acuerdo con la venta de Balaídos al Celta. Además apuntó que sobre una posible modificación del convenio con el ayuntamiento, en lugar de la venta de Balaídos, esperarán a la respuesta y destacó la propuesta de Marea de Vigo que pasaría por la construcción de un nuevo estadio que se financiase de igual forma por el Club, Zona Franca de Vigo, DIputación y el ayuntamiento de Vigo, repartiendo también los ingresos de la expotación de los bajos comerciales.

Carlos Mouriño aseguró tener algunas dudas en el resultado de las obras de la grada de Balaídos ya que, asegura no entender la desaparición del parking del proyecto y asegura no estar satisfecho con la recogida de aguas ya que podemos tener muichos problemas con inundaciones graves en la tienda al no haberse realizado algunos aspectos de las obras, como la constrcción de depósitos o canalizaciones de pluviales. En este sentido Mouriño apuntó que "al rebajarse en dos millones el coste de la obra, que pasó de seis millones a cuatro, se perdieron muchas cosas que estaban previstas desde el principio". por ejemplo, Mouriño aseguró que "quedó muy bonita" la obra de Tribuna, pero que antes los espectadores no se mojaban con la lluvia y ahora sí, lo cual está derivando en que tan sólo con que amenace lluvia, esto ya suponga que muchos espectadores se queden en casa, lo cual no nos está ayudando.

Mouriño además denunció que los eliminaron de las reuniones técnicas que se estaban manteniendo en torno a la reforma de la grada de Tribuna porque "se nos prohibió taxativamente asistir a las reuniones de obra" y pidió a los periodistas que preguntasen a día de hoy al arquitecto de la obra si le dejaron terminar la obra porque "igual se llevan alguna sorpresa".

En relación a la presunta investigación abierta en México contra el presidente celeste, Mouriño aseguró haber solicitado por carta confirmación de que tal investigación estaba abierta, y en la respuesta, citó textualmente que "esta subprocuradoría no tiene investgación alguna abierta contra Carlos Mouriño" y asegura en la respuesta que "tales documentos son ajenos a la administración por lo que la información son responsabilidad propia de quien los emite".

Sobre el futuro de Eduardo Berizzo, Mouriño ha asegurado estar satiusfecho con su rendiemiento y que si llegan a un acuerdo económico seguirá en el Celta, pero que en ningún caso se pondrá en juego la viabilidad del club por retener a nadie. En este sentido aseguró que todavía no han mantenido reuniones con él ya que están centrados en la competición deportiva. Esta respuesta también se ha hecho extensiva a la situación de algunos jugadores como Iago Aspas o Daniel Was, de los que ha dicho que todavía no ha iniciado conversaciones, pero que intentarán que se queden en el Celta, pero "sin hacer locuras".

El presidente del Celta aseguró que tuvieron muchísimas ofertas por jugadores a los que quisimos retener. "Para nosotros hubiera sido más fácil venderlos o mantenerlos con los mismos salarios", aseguró. Mouriño destacó que aumentaron el número de jugadores en plantilla "porque teníamos jugadores con lesiones de larga duración con los que no sabíamos si íbamos a poder contar". También destacó que se ha aumentado el número de jugadores internacionales que incrementan la plantila del primer equipo. En cuanto al rendimiento, el presidente celeste aseguró estar satisfecho con el rendimiento tanto en las competiciones ligueras como en la Copa del Rey o en la UEFA Europa League, especialmente tras la marcha de Nolito y Orellana. Sobre el jugador chileno, Mouriño ha dicho que "se ha marchado por cuestiones técnicas que apoya la dirección".

Sobre el Celta B, Mouriño ha destacado el esfuerzo de la plantilla, porque "ellos son conscientes de que pueden pelear por quedar en las primeras posiciones" y Mouriño destacó especialmente la implicación de Borja Iglesias y Borja Fernández que "rechazaron ofertas de otros equipos" para quedarse en el Celta.

En lo tocante a las categorías inferiores, Mouriño destacó que en todas ellas el Celta está de primero, destacando especialmente el papel del Celta B, que "tiene prácticamente asegurada su presencia en los Play-offs, por lo que creemos que situación está encaminada". Es importante, he dicho Mouriño, por el papel que la cantera tiene que jugar en el Celta, aunque "sabíamos que sólo con jugadores que subieran del juvenil no íbamos a llegar [...] esto supone hacer un conjunto más compacto y creemos que este es un apoyo a la cantera para triunfar siendo más competitivos con los demás jugadores". Mouriño apuntó también que en las Categorías inferiores se han conseguido el 89% de los puntos posibles.

Comentarios