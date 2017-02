Mouriño quiere renovar a Berizzo pero no habrá locuras

El presidente del Celta, Carlos Mouriño quiere esperar a un momento de la temporada en que el Celta rebaje su actividad deportiva para empezar las conversaciones de renovación con Berizzo, Aspas o Daniel Wass, aunque ya ha advertido de que no se va a hacer ninguna locura que pueda romper el proyecto económico del club vigués. "Queremos que continúe, él está satisfecho y si estamos en un punto ecónomico no habrá problema. Pero por mantener a un jugador o a un entrenador no pondremos en peligro nuestro proyecto general"

Comentarios