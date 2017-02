Un grupo inversor con socios chinos cierra un preacuerdo por los terrenos del Aeroclub

Todo apunta a que el Aeroclub de Vigo tendrá que abandonar finalmente los terrenos de Cabral en donde tienen el campo de golf a partir de, como muy tarde el próximo 3 de abril. Según Radio Vigo Cadena SER, la Comunidad de Montes de Cabral, propietaria de la mayor parte de los terrenos donde se ubica el campo de golf y el club social, firmó ya la semana pasada un preacuerdo y un plan de negocio con un grupo inversor del ramo de la construcción y la promoción, con parte de capital chino para la construcción de un centro de ocio y aventura en esos terrenos.

El acuerdo consistiría en una permuta a 30 años con opción de compra por los 150.000 euros que la Comunidad de Montes pedía por los terrenos y que el Aeroclub aseguraba que no podía pagar. Con este acuerdo, las obras para la construcción de este nuevo centro deportivo y de ocio podrían arrancar el próximo tres de abril. No obstante, fuentes de la empresa interesada, aseguran que esto no tiene porqué cerrar las puertas completamente a la posibilidad de que el Aeroclub pueda seguir disfrutando del campo de golf, ya que este protocolo firmado permite subarrendar parte de los terrenos con lo que no descartan llegar a un acuerdo con el Aeroclub para que puedan seguir gestionando del campo de golf, si bien no podría seguir disfrutando del resto de los terrenos e instalaciones, que sí que planea explotar este holding inversor.

Directiva y socios del aeroclub celebrarán una Asamblea General Extraordinaria el próximo lunes 6 de marzo en la que analizarán la situación y tomarán una decisión definitiva sobre el futuro del club y de las instalaciones. Una decisión que, según algunos miembros de la directiva, pasará inevitablemente por el abandono de los terrenos al no poder igualar la oferta del holding inversor, como ya han señalado en diversas ocasiones.

Preocupación entre los trabajadores

Esta situación viene a despejar definitivamente el futuro de las instalaciones y de manera irremediable también el de los trabajadores tras varias protestas a las puertas del club e incluso en el propio Concello de Vigo, para pedir la mediación del regidor municipal. Con todo, y dado este nuevo escenario, todo apunta a que el club empezará a tramitar el ERE para finalizar sus contratos.

Fuga de socios

En los últimos meses no han sido pocos los socios del Aeroclub que, sospechando que no habría acuerdo posible entre la Comunidad de Montes de Cabral y la dirección del club de golf, se han dado de baja para hacerse socios en alguno de los otros clubes de la zona, en la mayoría de los casos, en Golf Ría de Vigo, ubicado en la parroquia moañesa de Domaio, aunque en menor medida también en el Club de Golf Balneario de Mondariz, el segundo más cercano a Vigo.

Comentarios